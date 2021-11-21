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https://arabic.sputniknews.com/20211121/ما-هو-شرط-الأهلي-المصري-لضم-محمد-النني؟-1050766393.html
ما هو شرط الأهلي المصري لضم محمد النني؟
ما هو شرط الأهلي المصري لضم محمد النني؟
ذكرت وسائل إعلام مصرية أن النادي الأهلي لم يتفاوض مع اللاعب المصري محمد النني، المحترف في نادي أرسنال الإنجليزي، بسبب وجود قناعة لدى إدارة النادي بأن النني... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T15:06+0000
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ولفتت الصحيفة إلى قول المصدر، إن النني لاعب عالمي والتعاقد معه يمثل إضافة قوية للأهلي، مضيفا: "لكن عودته إلى الأهلي إن حدثت، ستكون براتب سنوي أقل بنحو 25 مليون جنيه عن الراتب الذي يتقاضاه في أرسنال الإنجليزي في الوقت الحالي.وقال المصدر إن أقصى راتب سنوي يمكن أن يحصل عليه النني في الأهلي هو 27 مليون دولار سنويا، بينما تصل قيمة راتبه في الوقت الحالي بنادي أرسنال إلى نحو 52 مليون جنيه مصري سنويا.وتشير تقارير إلى أن النني يمكن أن يترك نادي أرسنال في فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، لكن صحيفة "ذا صن" البريطانية أشارت إلى أن نادي جالاتا سراي التركي، يرغب في إبرامه صفقة معه.يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار الدوري المصري الممتاز عبر سبوتنيك
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رياضة, مجتمع, الأخبار, الدوري المصري الممتاز

ما هو شرط الأهلي المصري لضم محمد النني؟

15:06 GMT 21.11.2021
© REUTERS / TOBY MELVILLEمحمد النني
محمد النني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / TOBY MELVILLE
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ذكرت وسائل إعلام مصرية أن النادي الأهلي لم يتفاوض مع اللاعب المصري محمد النني، المحترف في نادي أرسنال الإنجليزي، بسبب وجود قناعة لدى إدارة النادي بأن النني يفضل استكمال مسيرته الاحترافية.
محمد النني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2021
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ولفتت الصحيفة إلى قول المصدر، إن النني لاعب عالمي والتعاقد معه يمثل إضافة قوية للأهلي، مضيفا: "لكن عودته إلى الأهلي إن حدثت، ستكون براتب سنوي أقل بنحو 25 مليون جنيه عن الراتب الذي يتقاضاه في أرسنال الإنجليزي في الوقت الحالي.
وقال المصدر إن أقصى راتب سنوي يمكن أن يحصل عليه النني في الأهلي هو 27 مليون دولار سنويا، بينما تصل قيمة راتبه في الوقت الحالي بنادي أرسنال إلى نحو 52 مليون جنيه مصري سنويا.
وتشير تقارير إلى أن النني يمكن أن يترك نادي أرسنال في فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، لكن صحيفة "ذا صن" البريطانية أشارت إلى أن نادي جالاتا سراي التركي، يرغب في إبرامه صفقة معه.
يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار الدوري المصري الممتاز عبر سبوتنيك
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