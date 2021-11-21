ما هو شرط الأهلي المصري لضم محمد النني؟

ولفتت الصحيفة إلى قول المصدر، إن النني لاعب عالمي والتعاقد معه يمثل إضافة قوية للأهلي، مضيفا: "لكن عودته إلى الأهلي إن حدثت، ستكون براتب سنوي أقل بنحو 25 مليون جنيه عن الراتب الذي يتقاضاه في أرسنال الإنجليزي في الوقت الحالي.وقال المصدر إن أقصى راتب سنوي يمكن أن يحصل عليه النني في الأهلي هو 27 مليون دولار سنويا، بينما تصل قيمة راتبه في الوقت الحالي بنادي أرسنال إلى نحو 52 مليون جنيه مصري سنويا.وتشير تقارير إلى أن النني يمكن أن يترك نادي أرسنال في فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، لكن صحيفة "ذا صن" البريطانية أشارت إلى أن نادي جالاتا سراي التركي، يرغب في إبرامه صفقة معه.يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار الدوري المصري الممتاز عبر سبوتنيك
ولفتت الصحيفة إلى قول المصدر، إن النني لاعب عالمي والتعاقد معه يمثل إضافة قوية للأهلي، مضيفا: "لكن عودته إلى الأهلي إن حدثت، ستكون براتب سنوي أقل بنحو 25 مليون جنيه عن الراتب الذي يتقاضاه في أرسنال الإنجليزي في الوقت الحالي.
وقال المصدر إن أقصى راتب سنوي يمكن أن يحصل عليه النني في الأهلي هو 27 مليون دولار سنويا، بينما تصل قيمة راتبه في الوقت الحالي بنادي أرسنال إلى نحو 52 مليون جنيه مصري سنويا.
وتشير تقارير إلى أن النني يمكن أن يترك نادي أرسنال في فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، لكن صحيفة "ذا صن" البريطانية أشارت إلى أن نادي جالاتا سراي التركي، يرغب في إبرامه صفقة معه.