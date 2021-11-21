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https://arabic.sputniknews.com/20211121/ما-هي-تسريبات-آيفون-14-الجديدة-وهل-يتم-طرحه-قريبا؟-1050766942.html
ما هي تسريبات "آيفون 14" الجديدة وهل يتم طرحه قريبا؟
ما هي تسريبات "آيفون 14" الجديدة وهل يتم طرحه قريبا؟
ينتظر عشاق هواتف "أبل"، الإصدار الجديد من الهاتف الذي من المقرر أن يحمل اسم "آيفون 14". 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T16:00+0000
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ورغم أن الهاتف سيتم عرضه عام 2022، إلا أن هناك تسريبات عن الهاتف تدعي وجود بعض الميزات في الإصدار المقبل.وتشمل الشائعات التي تتحدث عن "آيفون 14" سعر النسخة الجديدة وموعد إصدارها رغم أن كل ذلك يمكن أن يختلف عندما يتم طرح الهاتف رسميا.ورغم عدم وجود موعد محدد لطرح الهاتف حتى الآن إلا أن التسريبات تقول إنه سيتم طرحه في نفس الموعد السنوى لطرح هواتف آيفون عبر حدث خاص.وعلى خلاف "آيفون 13"، الذي تم عرضه في 13 سبتمبر 2021، فإن "آيفون 14"ربما لا يتم طرحه في ذات الموعد وإنما يمكن أن يكون يوم 6 أو 13 سبتمبر ليوافق أول أو ثاني يوم أربعاء في ذلك الشهر.ويقول الموقع إنه لا يجب أن نشعر بالمفاجأة إذا كانت أسعار "آيفون 14" تبدأ بذات المستوى الذي بدأت منه هواتف "آيفون 13" و"آيفون 12" وهي 799 دولار.وتزعم تسريبات أن الإصدار الجديد (آيفون 14) سيحتوي على منفذ "يو أس بي" من نوع "سي"، رغم أن "أبل" رفضت وضع هذه الميزة في الإصدار السابق.يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك
https://arabic.sputniknews.com/20211008/موقع-يكشف-عن-ميزة-جديدة-في-آيفون-14-قد-تسهل-حياة-الكثيرين-1050375289.html
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منوعات, مجتمع, الأخبار, أخبار العالم الآن

ما هي تسريبات "آيفون 14" الجديدة وهل يتم طرحه قريبا؟

16:00 GMT 21.11.2021
© REUTERS / APPLE INCالإعلان عن هاتف "آيفون 13"، الولايات المتحدة الأمريكية، 14 سبتمبر/ أيلول 2021
الإعلان عن هاتف آيفون 13، الولايات المتحدة الأمريكية، 14 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / APPLE INC
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ينتظر عشاق هواتف "أبل"، الإصدار الجديد من الهاتف الذي من المقرر أن يحمل اسم "آيفون 14".
هاتف آيفون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2021
موقع يكشف عن ميزة جديدة في "آيفون" 14 قد تسهل حياة الكثيرين
8 أكتوبر, 09:27 GMT
ورغم أن الهاتف سيتم عرضه عام 2022، إلا أن هناك تسريبات عن الهاتف تدعي وجود بعض الميزات في الإصدار المقبل.
وتشمل الشائعات التي تتحدث عن "آيفون 14" سعر النسخة الجديدة وموعد إصدارها رغم أن كل ذلك يمكن أن يختلف عندما يتم طرح الهاتف رسميا.
ورغم عدم وجود موعد محدد لطرح الهاتف حتى الآن إلا أن التسريبات تقول إنه سيتم طرحه في نفس الموعد السنوى لطرح هواتف آيفون عبر حدث خاص.
وعلى خلاف "آيفون 13"، الذي تم عرضه في 13 سبتمبر 2021، فإن "آيفون 14"ربما لا يتم طرحه في ذات الموعد وإنما يمكن أن يكون يوم 6 أو 13 سبتمبر ليوافق أول أو ثاني يوم أربعاء في ذلك الشهر.
ويقول الموقع إنه لا يجب أن نشعر بالمفاجأة إذا كانت أسعار "آيفون 14" تبدأ بذات المستوى الذي بدأت منه هواتف "آيفون 13" و"آيفون 12" وهي 799 دولار.
وتزعم تسريبات أن الإصدار الجديد (آيفون 14) سيحتوي على منفذ "يو أس بي" من نوع "سي"، رغم أن "أبل" رفضت وضع هذه الميزة في الإصدار السابق.
© Sputnik / M.Hassanتفاصيل نظام تشغيل هواتف "آيفون" الجديد "آي أو إس 14"
تفاصيل نظام تشغيل هواتف آيفون الجديد آي أو إس 14 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
تفاصيل نظام تشغيل هواتف "آيفون" الجديد "آي أو إس 14"
© Sputnik / M.Hassan
يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك
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