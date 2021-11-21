https://arabic.sputniknews.com/20211121/مجلس-الأمن-يحدد-المكان-الذي-من-خلاله-يمكن-للإرهابيين-في-أفغانستان-التسلل-إلى-روسيا-1050766661.html

مجلس الأمن الروسي يحدد مكان تسلل الإرهابيين من أفغانستان إلى روسيا

مجلس الأمن الروسي يحدد مكان تسلل الإرهابيين من أفغانستان إلى روسيا

أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر غريبكين، أن المسلحين والإرهابيين في أفغانستان يمكنهم التسلل إلى دول منطقة آسيا الوسطى، ومنها إلى روسيا عبر الحدود... 21.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-21T15:27+0000

2021-11-21T15:27+0000

2021-11-21T15:27+0000

روسيا

الأخبار

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موسكو - سبوتنيك. وقال غريبكين في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية: "نحن نتابع عن كثب الوضع المتأزم في أفغانستان مع وصول حركة "طالبان" (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي)".واعتبر نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي أن زيادة عدد بؤر عدم الاستقرار العسكري والسياسي قرب حدود روسيا يشكل مخاطر حول إمكانية تسلل الإرهابيين إلى روسيا، مشيرا إلى أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فعالة جديدة لتعزيز الأمن على الحدود الروسية وهو ما تم مناقشته في الاجتماع السابق لمجلس الأمن الروسي.

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روسيا, الأخبار