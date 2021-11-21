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"محاولة بائسة"... شيخ الأزهر ينتقد هوس التحول الجنسي
"محاولة بائسة"... شيخ الأزهر ينتقد هوس التحول الجنسي
انتقد شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، ما وصفه بـ"هوس التحول الجنسي"، قائلا إن ذلك محاولة بائسة لتغيير خلق الله. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T19:36+0000
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جاء ذلك في منشور جديد باللغتين العربية والإنجليزية عبر الحساب الرسمي للطيب، قال فيه: "خلق الله الإنسان وصوره في أحسن صورة، وأراد لهذا الكون أن يسير وفق حكمته وإرادته، وما نراه اليوم من هوس التحول الجنسي دون ضرورة طبية قاطعة، لهو أمر تأباه الفطرة الإنسانية السوية، وترفضه كل الأديان الإلهية".واختتم شيخ الأزهر منشوره واصفا هوس التحول الجنسي بأنه "محاولة بائسة لتغيير خلق الله، واتباع للشهوات تحت دعاوى الحريات الزائفة".وفي وقت سابق، أشاد شيخ الأزهر بولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، بعد لقائه ‏معه على هامش زيارته الحالية للعاصمة المصرية القاهرة.‏وكتب الطيب عبر حسابه على موقع "فيسبوك" باللغتين العربية والإنجليزية، أنه "سعد بلقاء الأمير تشارلز في الجامع الأزهر، وأنه وجد فيه قائدا يتحلى بالحكمة والمسؤولية، وصوتا غربيا منصفا في حديثه عن الإسلام والمسلمين".وأوضح شيخ الأزهر، في منشوره أنهما "ناقشا أبرز الأزمات الإنسانية المعاصرة، ومنها أهمية تعزيز حوار الأديان، وأزمة تغير المناخ، وضرورة إيجاد حلول جذرية للحد من خطورتها".
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العالم العربي, الأخبار

"محاولة بائسة"... شيخ الأزهر ينتقد هوس التحول الجنسي

19:36 GMT 21.11.2021 (تم التحديث: 19:38 GMT 21.11.2021)
© AP Photo / STRشيخ الأزهر أحمد الطيب
شيخ الأزهر أحمد الطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© AP Photo / STR
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انتقد شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، ما وصفه بـ"هوس التحول الجنسي"، قائلا إن ذلك محاولة بائسة لتغيير خلق الله.
جاء ذلك في منشور جديد باللغتين العربية والإنجليزية عبر الحساب الرسمي للطيب، قال فيه: "خلق الله الإنسان وصوره في أحسن صورة، وأراد لهذا الكون أن يسير وفق حكمته وإرادته، وما نراه اليوم من هوس التحول الجنسي دون ضرورة طبية قاطعة، لهو أمر تأباه الفطرة الإنسانية السوية، وترفضه كل الأديان الإلهية".
واختتم شيخ الأزهر منشوره واصفا هوس التحول الجنسي بأنه "محاولة بائسة لتغيير خلق الله، واتباع للشهوات تحت دعاوى الحريات الزائفة".
وفي وقت سابق، أشاد شيخ الأزهر بولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، بعد لقائه ‏معه على هامش زيارته الحالية للعاصمة المصرية القاهرة.‏
وكتب الطيب عبر حسابه على موقع "فيسبوك" باللغتين العربية والإنجليزية، أنه "سعد بلقاء الأمير تشارلز في الجامع الأزهر، وأنه وجد فيه قائدا يتحلى بالحكمة والمسؤولية، وصوتا غربيا منصفا في حديثه عن الإسلام والمسلمين".
وأوضح شيخ الأزهر، في منشوره أنهما "ناقشا أبرز الأزمات الإنسانية المعاصرة، ومنها أهمية تعزيز حوار الأديان، وأزمة تغير المناخ، وضرورة إيجاد حلول جذرية للحد من خطورتها".
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