محكمة مصرية تصدر أحكاما ضد 6 متهمين في قضية "الخلايا العنقودية المسلحة"

وقال الموقع إن "النيابة العامة المصرية أحالت أعضاء أحد مجموعات "الخلايا العنقودية المسلحة"، للمحاكمة الجنائية إرهاب"، مشيرة إلى أنه "تم اتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة تابعة للخلايا العنقودية المسلحة إضافة إلى حيازة مفرقعات".وتابعت: "كان ذلك عقب فض اعتصام النهضة"، مشيرة إلى أنه جاء بتكليفات من قيادات جماعة الإخوان، التي تصنفها مصر جماعة إرهابية.واستطردت: "تضمن ذلك تأسيس مجموعات تابعة لـ"الخلايا العنقودية المسلحة"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الشرطة والجيش والقضاء وكان هدفها هو إسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها".يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك
وقال الموقع إن "النيابة العامة المصرية أحالت أعضاء أحد مجموعات "الخلايا العنقودية المسلحة"، للمحاكمة الجنائية إرهاب"، مشيرة إلى أنه "تم اتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة تابعة للخلايا العنقودية المسلحة إضافة إلى حيازة مفرقعات".
وتابعت: "كان ذلك عقب فض اعتصام النهضة"، مشيرة إلى أنه جاء بتكليفات من قيادات جماعة الإخوان، التي تصنفها مصر جماعة إرهابية.
واستطردت: "تضمن ذلك تأسيس مجموعات تابعة لـ"الخلايا العنقودية المسلحة"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الشرطة والجيش والقضاء وكان هدفها هو إسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها".