تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211121/محكمة-مصرية-تصدر-أحكاما-ضد-6-متهمين-في-قضية-الخلايا-العنقودية-المسلحة-1050764286.html
محكمة مصرية تصدر أحكاما ضد 6 متهمين في قضية "الخلايا العنقودية المسلحة"
محكمة مصرية تصدر أحكاما ضد 6 متهمين في قضية "الخلايا العنقودية المسلحة"
أصدرت محكمة مصرية أحكاما تتراوح بين السجن 3 سنوات والمؤبد ضد 6 متهمين بالانضمام لـ"إحدى الخلايا العنقودية المسلحة التابعة لجماعة الإخوان، التي تصنفها مصر جماعة... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T11:35+0000
2021-11-21T11:35+0000
العالم العربي
الأخبار
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104310/42/1043104265_0:179:2901:1820_1920x0_80_0_0_545675fd3b58aeee8ec777dfaaabfb26.jpg
وقال الموقع إن "النيابة العامة المصرية أحالت أعضاء أحد مجموعات "الخلايا العنقودية المسلحة"، للمحاكمة الجنائية إرهاب"، مشيرة إلى أنه "تم اتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة تابعة للخلايا العنقودية المسلحة إضافة إلى حيازة مفرقعات".وتابعت: "كان ذلك عقب فض اعتصام النهضة"، مشيرة إلى أنه جاء بتكليفات من قيادات جماعة الإخوان، التي تصنفها مصر جماعة إرهابية.واستطردت: "تضمن ذلك تأسيس مجموعات تابعة لـ"الخلايا العنقودية المسلحة"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الشرطة والجيش والقضاء وكان هدفها هو إسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها".يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك
https://arabic.sputniknews.com/20211027/خبراء-إلغاء-قانون-الطوارئ-في-مصر-يحسن-صورتها-أمام-العالم-ويؤكد-نجاح-حملتها-على-الإرهاب-1050548042.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104310/42/1043104265_0:88:2901:1911_1920x0_80_0_0_5077843f871dffb859a631c1360eaf35.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الأخبار, أخبار مصر الآن

محكمة مصرية تصدر أحكاما ضد 6 متهمين في قضية "الخلايا العنقودية المسلحة"

11:35 GMT 21.11.2021
© AP Photo / Nariman El-Moftyمحكمة مصرية في محافظة الجيزة
محكمة مصرية في محافظة الجيزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© AP Photo / Nariman El-Mofty
تابعنا عبر
أصدرت محكمة مصرية أحكاما تتراوح بين السجن 3 سنوات والمؤبد ضد 6 متهمين بالانضمام لـ"إحدى الخلايا العنقودية المسلحة التابعة لجماعة الإخوان، التي تصنفها مصر جماعة إرهابية".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2021
خبراء: إلغاء قانون الطوارئ في مصر يحسن صورتها أمام العالم ويؤكد نجاح حملتها على الإرهاب
27 أكتوبر, 10:28 GMT
وقال الموقع إن "النيابة العامة المصرية أحالت أعضاء أحد مجموعات "الخلايا العنقودية المسلحة"، للمحاكمة الجنائية إرهاب"، مشيرة إلى أنه "تم اتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة تابعة للخلايا العنقودية المسلحة إضافة إلى حيازة مفرقعات".
وتابعت: "كان ذلك عقب فض اعتصام النهضة"، مشيرة إلى أنه جاء بتكليفات من قيادات جماعة الإخوان، التي تصنفها مصر جماعة إرهابية.
واستطردت: "تضمن ذلك تأسيس مجموعات تابعة لـ"الخلايا العنقودية المسلحة"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الشرطة والجيش والقضاء وكان هدفها هو إسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها".
يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
06:50 GMTوفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق
06:40 GMTإصابة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء عرض حلقة برنامجها "90 دقيقة"
06:20 GMTمشكلة تجرد المقاتلات الخفية الأمريكية من "غطاء الإخفاء" عند الاقتراب من روسيا
06:19 GMTاستقبال ابن زايد في أنقرة يثير تفاعلا واسعا... ومغردون يعتبرونه "سابقة في البروتوكول التركي"