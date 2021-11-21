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مركز "غاماليه" الروسي يتوقع الموافقة على دواء للعلاج والوقاية من كورونا في غضون 4 أو 5 أشهر
مركز "غاماليه" الروسي يتوقع الموافقة على دواء للعلاج والوقاية من كورونا في غضون 4 أو 5 أشهر
أعلن نائب مدير مركز "غاماليه" الروسي، دينيس لوغونوف، اليوم الأحد، عن إمكانية حصول دواء جديد للعلاج والوقاية بنسبة 100% من فيروس "كوفيد-19"، على الموافقة في... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T18:22+0000
2021-11-21T18:22+0000
روسيا
الأخبار
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موسكو- سبوتنيك. وقال لوغونوف خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "في مركز غاماليه هناكوأوضح نائب مدير مركز غاماليه الروسي أن هناك اتجاه آخر للعلاج من كورونا وهو العلاج الكيميائي، مشيرا إلى أن المركز لا يزال في مرحلة مبكرة في هذا الاتجاه.وأضاف لوغونوف، إن الانخفاض في فاعلية التطعيم ضد COVID-19 يحدث في غضون ستة إلى ثمانية أشهر، قائلا: "بطبيعة الحال، فإننا نشهد انخفاضا وليس انخفاضا كبيرا، بل تراجعا في فعالية التطعيم بعد ستة إلى ثمانية أشهر من التطبيق الأول".
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روسيا, الأخبار

مركز "غاماليه" الروسي يتوقع الموافقة على دواء للعلاج والوقاية من كورونا في غضون 4 أو 5 أشهر

18:22 GMT 21.11.2021
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورالتطعيم ضد "كوفيد - 19" في موسكو، روسيا 28 سبتمبر 2021
التطعيم ضد كوفيد - 19 في موسكو، روسيا 28 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
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أعلن نائب مدير مركز "غاماليه" الروسي، دينيس لوغونوف، اليوم الأحد، عن إمكانية حصول دواء جديد للعلاج والوقاية بنسبة 100% من فيروس "كوفيد-19"، على الموافقة في غضون 4 - 5 أشهر.
موسكو- سبوتنيك. وقال لوغونوف خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "في مركز غاماليه هناك
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 31 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
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وأضاف "أولا وكما هو موضح في التجارب على الحيوانات المعدلة وراثيا، يوفر الدواء حماية (من كورونا) بنسبة 100%. وقريبا سنشرع في التجارب السريرية وآمل أن نحصل على الموافقة على اللقاح في غضون ثلاثة أو أربعة أو خمسة أشهر. هذا سيعتمد على سرعة اختيار المتطوعين".
وأوضح نائب مدير مركز غاماليه الروسي أن هناك اتجاه آخر للعلاج من كورونا وهو العلاج الكيميائي، مشيرا إلى أن المركز لا يزال في مرحلة مبكرة في هذا الاتجاه.
وأضاف لوغونوف، إن الانخفاض في فاعلية التطعيم ضد COVID-19 يحدث في غضون ستة إلى ثمانية أشهر، قائلا: "بطبيعة الحال، فإننا نشهد انخفاضا وليس انخفاضا كبيرا، بل تراجعا في فعالية التطعيم بعد ستة إلى ثمانية أشهر من التطبيق الأول".
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