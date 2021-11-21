https://arabic.sputniknews.com/20211121/مشروب-يؤدي-إلى-شيخوخة-الدماغ-11-عاما-عند-تناوله-أكثر-من-مرتين-يوميا-1050767959.html

مشروب يؤدي إلى شيخوخة الدماغ 11عاما عند تناوله أكثر من مرتين يوميا

مشروب يؤدي إلى شيخوخة الدماغ 11عاما عند تناوله أكثر من مرتين يوميا

كشفت دراسات أن هناك مشروبا يمكن أن يؤدي إلى شيخوخة الدماغ بمقدار 11 عاما حال تناوله أكثر من مرتين يوميا، ويقود إلى الإصابة المبكرة بالخرف. 21.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-21T18:01+0000

2021-11-21T18:01+0000

2021-11-21T18:01+0000

الأخبار

منوعات

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/1047941730_0:96:1920:1182_1920x0_80_0_0_8c5c8b42389ae6c2b1a70c747e34be5c.jpg

والخرف حالة مدمرة، تأتي على الذاكرة، وتعيق استقلالية من يعانون منه، لكن هناك ما يمكن فعله، لتجنب هذه الحالة، وفي الأساس تجنب مشروبا واحدا للحيلولة دون تدهور الدماغ، بحسب express.حذر الباحثون من أن المشروبات المحلاة بالسكر، تعصف بالدماغ على وجه الخصوص، ويمكنها أن تؤدي إلى تقدم عمر المخ 11 عاما إذا تناولناها أكثر من مرتين في اليوم.ورغم السمعة السيئة التي يحظى بها السكر المكرر، لارتباطه بأمراض القلب والسمنة وقدرته على التسبب في التهابات مزمنة، إلا أن الدراسات سلطت أيضا الضوء على آثاره الكارثية على الدماغ.وجدت الدراسات أن المشروبات المحلاة بالسكر لها تأثير مدمر على الدماغ، وتتسبب في تقلص قشرة الفص الجبهي بمرور الوقت، وتسرع عملية شيخوخة الدماغ، وتؤدي إلى ضعف الذاكرة.وجدت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة بوسطن، على مجموعة من 4200 شخص أن تناول أكثر من مشروبين من هذا النوع يوميا ارتبط بـ 11 عاما من شيخوخة الدماغ. ولاحظ الباحثون تقلص حجم المخ، وضعف الذاكرة لدى الأشخاص الذين تناولوا مشروبات محلاة بالسكر مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.فيما ارتبط تناول مشروب واحد أو مشروبين من المشروبات المحلاة بالسكر يوميا بـ 5.8 عام من شيخوخة الدماغ.

https://arabic.sputniknews.com/20211121/طعام-خارق-لتقليل-خطر-الإصابة-بمرض-ألزهايمر-1050765954.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار, منوعات, مجتمع