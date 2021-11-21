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https://arabic.sputniknews.com/20211121/مشروب-يؤدي-إلى-شيخوخة-الدماغ-11-عاما-عند-تناوله-أكثر-من-مرتين-يوميا-1050767959.html
مشروب يؤدي إلى شيخوخة الدماغ 11عاما عند تناوله أكثر من مرتين يوميا
مشروب يؤدي إلى شيخوخة الدماغ 11عاما عند تناوله أكثر من مرتين يوميا
كشفت دراسات أن هناك مشروبا يمكن أن يؤدي إلى شيخوخة الدماغ بمقدار 11 عاما حال تناوله أكثر من مرتين يوميا، ويقود إلى الإصابة المبكرة بالخرف. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
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والخرف حالة مدمرة، تأتي على الذاكرة، وتعيق استقلالية من يعانون منه، لكن هناك ما يمكن فعله، لتجنب هذه الحالة، وفي الأساس تجنب مشروبا واحدا للحيلولة دون تدهور الدماغ، بحسب express.حذر الباحثون من أن المشروبات المحلاة بالسكر، تعصف بالدماغ على وجه الخصوص، ويمكنها أن تؤدي إلى تقدم عمر المخ 11 عاما إذا تناولناها أكثر من مرتين في اليوم.ورغم السمعة السيئة التي يحظى بها السكر المكرر، لارتباطه بأمراض القلب والسمنة وقدرته على التسبب في التهابات مزمنة، إلا أن الدراسات سلطت أيضا الضوء على آثاره الكارثية على الدماغ.وجدت الدراسات أن المشروبات المحلاة بالسكر لها تأثير مدمر على الدماغ، وتتسبب في تقلص قشرة الفص الجبهي بمرور الوقت، وتسرع عملية شيخوخة الدماغ، وتؤدي إلى ضعف الذاكرة.وجدت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة بوسطن، على مجموعة من 4200 شخص أن تناول أكثر من مشروبين من هذا النوع يوميا ارتبط بـ 11 عاما من شيخوخة الدماغ. ولاحظ الباحثون تقلص حجم المخ، وضعف الذاكرة لدى الأشخاص الذين تناولوا مشروبات محلاة بالسكر مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.فيما ارتبط تناول مشروب واحد أو مشروبين من المشروبات المحلاة بالسكر يوميا بـ 5.8 عام من شيخوخة الدماغ.
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الأخبار, منوعات, مجتمع

مشروب يؤدي إلى شيخوخة الدماغ 11عاما عند تناوله أكثر من مرتين يوميا

18:01 GMT 21.11.2021
CC0 / / مشروب ساخن
مشروب ساخن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
CC0 / /
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كشفت دراسات أن هناك مشروبا يمكن أن يؤدي إلى شيخوخة الدماغ بمقدار 11 عاما حال تناوله أكثر من مرتين يوميا، ويقود إلى الإصابة المبكرة بالخرف.
والخرف حالة مدمرة، تأتي على الذاكرة، وتعيق استقلالية من يعانون منه، لكن هناك ما يمكن فعله، لتجنب هذه الحالة، وفي الأساس تجنب مشروبا واحدا للحيلولة دون تدهور الدماغ، بحسب express.
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
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حذر الباحثون من أن المشروبات المحلاة بالسكر، تعصف بالدماغ على وجه الخصوص، ويمكنها أن تؤدي إلى تقدم عمر المخ 11 عاما إذا تناولناها أكثر من مرتين في اليوم.
ورغم السمعة السيئة التي يحظى بها السكر المكرر، لارتباطه بأمراض القلب والسمنة وقدرته على التسبب في التهابات مزمنة، إلا أن الدراسات سلطت أيضا الضوء على آثاره الكارثية على الدماغ.
وجدت الدراسات أن المشروبات المحلاة بالسكر لها تأثير مدمر على الدماغ، وتتسبب في تقلص قشرة الفص الجبهي بمرور الوقت، وتسرع عملية شيخوخة الدماغ، وتؤدي إلى ضعف الذاكرة.
وجدت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة بوسطن، على مجموعة من 4200 شخص أن تناول أكثر من مشروبين من هذا النوع يوميا ارتبط بـ 11 عاما من شيخوخة الدماغ. ولاحظ الباحثون تقلص حجم المخ، وضعف الذاكرة لدى الأشخاص الذين تناولوا مشروبات محلاة بالسكر مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.
فيما ارتبط تناول مشروب واحد أو مشروبين من المشروبات المحلاة بالسكر يوميا بـ 5.8 عام من شيخوخة الدماغ.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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