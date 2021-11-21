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https://arabic.sputniknews.com/20211121/مصدر-مطلع-لـسبوتنيك-اجتماع-مجلس-السيادة-السوداني-قبيل-إعلان-مرتقب-عن-عودة-حمدوك-1050764354.html
مصدر مطلع لـ"سبوتنيك": اجتماع مجلس السيادة السوداني قبيل إعلان مرتقب عن عودة حمدوك
مصدر مطلع لـ"سبوتنيك": اجتماع مجلس السيادة السوداني قبيل إعلان مرتقب عن عودة حمدوك
أفاد مصدر مطّلع في القصر الجمهوري لمراسلنا في الخرطوم، ببدء اجتماع لأعضاء مجلس السيادة السوداني برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
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وصرّح المصدر المطلع في القصر الجمهوري لوكالة "سبوتنيك" عن "بدء اجتماع لأعضاء مجلس السيادة برئاسة عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري"، وذلك وسط الأنباء عن إعلان سياسي مرتقب يضمن عودة رئيس الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك إلى منصبه.وفي وقت سابق من اليوم أيضا، أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك، أن الجيش السوداني رفع القيود عن تحركات حمدوك وسحب القوات التي كانت تتمركز أمام منزله اليوم.ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس حزب الأمة السوداني المكلف فضل الله بورما ناصر، أن الجيش يعتزم إعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه.وقال ناصر إن القوات المسلحة ستعهد لحمدوك بتشكيل حكومة مستقلة من الكفاءات، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار اتفاق توصل إليه الجيش والأحزاب السياسية المدنية.وفي الإطار ذاته، كشف مصدر مطلع على المحادثات أن مجلس السيادة سوف يعقد اجتماعا عاجلا، اليوم الأحد، قبل الإعلان عن الاتفاق.تابع أحدث أخبار السودان عبر سبوتنيك عربي.
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الأخبار, العالم العربي, أخبار السودان اليوم

مصدر مطلع لـ"سبوتنيك": اجتماع مجلس السيادة السوداني قبيل إعلان مرتقب عن عودة حمدوك

11:34 GMT 21.11.2021 (تم التحديث: 11:37 GMT 21.11.2021)
© REUTERS / Hannibal Hanschkeرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 2020
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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أفاد مصدر مطّلع في القصر الجمهوري لمراسلنا في الخرطوم، ببدء اجتماع لأعضاء مجلس السيادة السوداني برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وصرّح المصدر المطلع في القصر الجمهوري لوكالة "سبوتنيك" عن "بدء اجتماع لأعضاء مجلس السيادة برئاسة عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري"، وذلك وسط الأنباء عن إعلان سياسي مرتقب يضمن عودة رئيس الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك إلى منصبه.
رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
إعلام: الجيش السوداني يتفق مع حمدوك على عودته إلى منصبه والإفراج عن المعتقلين
21 نوفمبر, 02:06 GMT
وفي وقت سابق من اليوم أيضا، أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك، أن الجيش السوداني رفع القيود عن تحركات حمدوك وسحب القوات التي كانت تتمركز أمام منزله اليوم.
ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس حزب الأمة السوداني المكلف فضل الله بورما ناصر، أن الجيش يعتزم إعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه.
وقال ناصر إن القوات المسلحة ستعهد لحمدوك بتشكيل حكومة مستقلة من الكفاءات، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار اتفاق توصل إليه الجيش والأحزاب السياسية المدنية.
وفي الإطار ذاته، كشف مصدر مطلع على المحادثات أن مجلس السيادة سوف يعقد اجتماعا عاجلا، اليوم الأحد، قبل الإعلان عن الاتفاق.
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