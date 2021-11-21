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https://arabic.sputniknews.com/20211121/مصرف-البحرين-المركزي-يتوقع-نمو-الناتج-المحلي-الإجمالي-الحقيقي-31-بالمئة-في-2021-1050763547.html
مصرف البحرين المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأكثر من 3% في 2021
مصرف البحرين المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأكثر من 3% في 2021
أعلن محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي ‏الحقيقي للبلاد 3.1 في المئة في العام الحالي 2021.‏ 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T09:27+0000
2021-11-21T09:27+0000
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وأوضح في تصريحات لصحيفة "البلاد" البحرينية أن "الاقتصاد البحريني سجل نموا بنسبة 5.7 في المئة في الفصل الثاني من 2021 بالمقارنة مع العام الماضي، مدفوعا بشكل كبير بالنمو في القطاع غير النفطي بسبب تحسن أداء وتعافي القطاعات الأكثر تضررا بسبب فيروس كورونا، مثل المواصلات والاتصالات والسياحة التي تشمل الفنادق والمطاعم.وأشار محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، في حواره مع صحيفة "البلاد" البحرينية أن "الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 1.63 مليار دينار في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي".وأردف أنه "من المتوقع استمرار زيادة الاحتياطات الأجنبية في ضوء الارتفاع المتوقع للإيرادات مع زيادة أسعار النفط".
https://arabic.sputniknews.com/20200205/مصرف-البحرين-المركزي-يخفض-أسعار-الفائدة-على-الإيداع-لأجل-شهر-1044435151.html
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مصرف البحرين المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأكثر من 3% في 2021

09:27 GMT 21.11.2021
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البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© Sputnik . Alexander Melnikov
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أعلن محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي ‏الحقيقي للبلاد 3.1 في المئة في العام الحالي 2021.‏
وأوضح في تصريحات لصحيفة "البلاد" البحرينية أن "الاقتصاد البحريني سجل نموا بنسبة 5.7 في المئة في الفصل الثاني من 2021 بالمقارنة مع العام الماضي، مدفوعا بشكل كبير بالنمو في القطاع غير النفطي بسبب تحسن أداء وتعافي القطاعات الأكثر تضررا بسبب فيروس كورونا، مثل المواصلات والاتصالات والسياحة التي تشمل الفنادق والمطاعم.
المنامة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2020
مصرف البحرين المركزي يخفض أسعار الفائدة على الإيداع لأجل شهر
5 فبراير 2020, 06:45 GMT
وأشار محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، في حواره مع صحيفة "البلاد" البحرينية أن "الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 1.63 مليار دينار في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي".
وأردف أنه "من المتوقع استمرار زيادة الاحتياطات الأجنبية في ضوء الارتفاع المتوقع للإيرادات مع زيادة أسعار النفط".
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