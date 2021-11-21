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https://arabic.sputniknews.com/20211121/مطار-جلال-آباد-شرقي-أفغانستان-يستقبل-أول-رحلة-طيران-مدني-منذ-20-عاما-1050765023.html
مطار جلال آباد شرقي أفغانستان يستقبل أول رحلة طيران مدني منذ 20 عاما
مطار جلال آباد شرقي أفغانستان يستقبل أول رحلة طيران مدني منذ 20 عاما
استقبل مطار جلال آباد في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان أول رحلة طيران مدنية منذ 20 عامًا، استُخدم خلالها كقاعدة عسكرية للقوات الأمريكية، حيث هبطت فيه اليوم... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T13:05+0000
2021-11-21T13:05+0000
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كابول - سبوتنيك. وأعلن مكتب حاكم ولاية ننغرهار، مولوي محمد داوود مزمل، في بيان، أن "أول رحلة مدنية هبطت في مطار جلال آباد منذ 20 عامًا، حيث وصلت طائرة مساعدات إنسانية قادمة من إيران إلى المطار".وأضاف نديم أن أفغانستان ستبدأ تلقي المساعدات الإنسانية القادمة من إيران عبر مطار جلال آباد.وكانت حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية] أعلنت، في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان؛ وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة كابول، منتصف آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة السابقة، ومغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو 20 عاما من التواجد العسكري هناك؛ وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.تابع أحدث أخبار العالم عبر سبوتنيك عربي.
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الأخبار, العالم, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

مطار جلال آباد شرقي أفغانستان يستقبل أول رحلة طيران مدني منذ 20 عاما

13:05 GMT 21.11.2021
© REUTERS / STRINGERمطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 31 أغسطس 2021
مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 31 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / STRINGER
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استقبل مطار جلال آباد في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان أول رحلة طيران مدنية منذ 20 عامًا، استُخدم خلالها كقاعدة عسكرية للقوات الأمريكية، حيث هبطت فيه اليوم طائرة مساعدات إنسانية إيرانية.
كابول - سبوتنيك. وأعلن مكتب حاكم ولاية ننغرهار، مولوي محمد داوود مزمل، في بيان، أن "أول رحلة مدنية هبطت في مطار جلال آباد منذ 20 عامًا، حيث وصلت طائرة مساعدات إنسانية قادمة من إيران إلى المطار".
المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، مدير القسم الأسيوي الثاني في وزارة الخارجية، زامير كابولوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان: مستعدون للمشاركة في مشاريع تجارية هناك
20 نوفمبر, 00:41 GMT
وأضاف نديم أن أفغانستان ستبدأ تلقي المساعدات الإنسانية القادمة من إيران عبر مطار جلال آباد.
وكانت حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية] أعلنت، في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان؛ وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة كابول، منتصف آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة السابقة، ومغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.
وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو 20 عاما من التواجد العسكري هناك؛ وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.
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