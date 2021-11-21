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معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021‏‏" ينطلق خلال أيام في مصر
معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021‏‏" ينطلق خلال أيام في مصر
تستعد مصر لاستضافة فعاليات المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية "إيديكس 2021 ‏‏"، التي تنطلق خلال أيام بمشاركة مئات الشركات وعشرات الدول.‏ 21.11.2021, سبوتنيك عربي
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ولفت البيان إلى أن عدد الشركات المشاركة في المعرض يتجاوز 400 شركة عارضة من 42 دولة.ويقام المعرض بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، خلال الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.‏ويشهد المعرض مشاركة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات ‏الدفاعية، حيث يستعد كل منها لعرض أحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية.ولفت البيان إلى أن النسخة الحالية من المعرض تضم 21 ‏جناحا دوليا ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 30 ألف زائر من المهتمين بالتسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال ‏‏حول العالم.يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك
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رصد عسكري, الأخبار, أخبار مصر الآن

معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021‏‏" ينطلق خلال أيام في مصر

13:42 GMT 21.11.2021 (تم التحديث: 13:43 GMT 21.11.2021)
© AP Photo / Amr Nabilمعرض "إيديكس 2018" في القاهرة، مصر 3 ديسمبر/ كانون الأول 2018
معرض إيديكس 2018 في القاهرة، مصر 3 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© AP Photo / Amr Nabil
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تستعد مصر لاستضافة فعاليات المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية "إيديكس 2021 ‏‏"، التي تنطلق خلال أيام بمشاركة مئات الشركات وعشرات الدول.‏
معرض إيديكس 2018 في القاهرة، مصر 3 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2018
حصاد "إيديكس 2018"... "سبوتنيك" ترصد الحدث العسكري الأضخم في مصر بـ(تغطية خاصة)
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ولفت البيان إلى أن عدد الشركات المشاركة في المعرض يتجاوز 400 شركة عارضة من 42 دولة.
ويقام المعرض بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، خلال الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.‏
ويشهد المعرض مشاركة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات ‏الدفاعية، حيث يستعد كل منها لعرض أحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية.
ولفت البيان إلى أن النسخة الحالية من المعرض تضم 21 ‏جناحا دوليا ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 30 ألف زائر من المهتمين بالتسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال ‏‏حول العالم.
يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك
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