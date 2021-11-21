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https://arabic.sputniknews.com/20211121/معرض-الصناعات-الدفاعية-إيديكس-2021-ينطلق-خلال-أيام-في-مصر-1050765209.html
معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" ينطلق خلال أيام في مصر
معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" ينطلق خلال أيام في مصر
تستعد مصر لاستضافة فعاليات المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية "إيديكس 2021 "، التي تنطلق خلال أيام بمشاركة مئات الشركات وعشرات الدول. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T13:42+0000
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ولفت البيان إلى أن عدد الشركات المشاركة في المعرض يتجاوز 400 شركة عارضة من 42 دولة.ويقام المعرض بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، خلال الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.ويشهد المعرض مشاركة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية، حيث يستعد كل منها لعرض أحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية.ولفت البيان إلى أن النسخة الحالية من المعرض تضم 21 جناحا دوليا ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 30 ألف زائر من المهتمين بالتسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال حول العالم.يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك
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رصد عسكري, الأخبار, أخبار مصر الآن
معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" ينطلق خلال أيام في مصر 13:42 GMT 21.11.2021 (تم التحديث: 13:43 GMT 21.11.2021)
تستعد مصر لاستضافة فعاليات المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية "إيديكس 2021 "، التي تنطلق خلال أيام بمشاركة مئات الشركات وعشرات الدول.
ولفت البيان إلى أن عدد الشركات المشاركة في المعرض يتجاوز 400 شركة عارضة من 42 دولة.
ويقام المعرض بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، خلال الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويشهد المعرض مشاركة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال
الصناعات الدفاعية
، حيث يستعد كل منها لعرض أحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية.
ولفت البيان إلى أن النسخة الحالية من المعرض تضم 21 جناحا دوليا ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 30 ألف زائر من المهتمين بالتسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال حول العالم.
يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك