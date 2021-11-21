https://arabic.sputniknews.com/20211121/مفاعل-نووي-لا-مثيل-له-روسيا-تخطط-لإنشاء-طفرة-تكنولوجية-في-مجال-الطاقة-النووية-1050763902.html

"مفاعل نووي لا مثيل له"... روسيا تخطط لإنشاء طفرة تكنولوجية في مجال الطاقة النووية

"مفاعل نووي لا مثيل له"... روسيا تخطط لإنشاء طفرة تكنولوجية في مجال الطاقة النووية

يخطط عملاق الطاقة الروسية "روساتوم"، اليوم، لوضع الأسس لمستقبل الطاقة في العالم، وهذا يعني أن روسيا تستعد لطفرة تكنولوجية في مجال الطاقة النووية. 21.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-21T10:37+0000

2021-11-21T10:37+0000

2021-11-21T10:37+0000

روسيا

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اقتصاد

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هذا العام، أعلنت شركة روساتوم الحكومية أنها تعتزم البدء في تطوير وبناء وحدتين للطاقة مجهزتين بوحدات مماثلة، وستكون قدرة كل منهما 600 ميغاواط.وبحسب ما نشرته شركة "روساتوم"، إنهم يخططون لإنشاء مفاعل نووي لا مثيل له في العالم حتى الآن.ووفقا للبيان، فقد بدأ العلماء والمهندسون الروس في تطوير التقنيات المناسبة، التي يجب أن يكتمل العمل فيها في غضون السنوات القليلة المقبلة.بعد ذلك، سيبدأون في إنشاء أحدث مفاعل VVER-SKD عالي الكفاءة، والذي ستكون السمة الرئيسية له هي "المبرّد بدرجة عالية جدا من الضغط".من المخطط إنشاء مفاعلات تعمل بالماء الخفيف بدورة وقود نووي مغلقة، والتي سيتم استخدامها في المستقبل في الطاقة النووية.وفقا للخبراء، فإن استخدام أحدث التقنيات سيزيد من كفاءة محطات الطاقة النووية إلى 45 في المئة. بالإضافة إلى ذلك، يرتبط بناء وحدات الطاقة هذه بتوفير تكاليف المواد. علاوة على ذلك، ستصبح هذه المحطات أكثر أمانًا من سابقاتها.

https://arabic.sputniknews.com/20211120/صحيفة-أمريكية-فلاديمير-بوتين-أجبر-الغرب-على-العيش-وفقا-لقواعده-الخاصة-1050758836.html

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