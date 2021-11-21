تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211121/نقل-حوالي-100-مهاجر-إلى-المستشفى-من-مركز-بروزجي-على-الحدود-البيلاروسية-البولندية-1050766103.html
نقل نحو 100 لاجئ إلى المستشفى من مركز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية...فيديو
نقل نحو 100 لاجئ إلى المستشفى من مركز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية...فيديو
تم نقل نحو 100 لاجئ إلى المستشفى من مركز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T14:29+0000
2021-11-21T14:38+0000
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050740747_0:2:1132:642_1920x0_80_0_0_ef29409eaea7425261f15e22aef50af4.jpg
قالت ليودميلا كيدا، رئيسة قسم الصحة الرئيسية في اللجنة التنفيذية الإقليمية في غرودنو، إن حوالي مائة لاجئ تم نقلهم إلى المستشفى من مركز بروزجي اللوجستي على الحدود البيلاروسية البولندية، بما في ذلك أولئك الذين يعانون بشكل حاد من فيروس كورونا.مضيفة أنه من بين الأسباب الرئيسية لدخول المستشفى، الالتهاب الرئوي وأمراض الرئتين والجهاز الهضمي والإصابات التي لحقت بها على الحدود.وتابعت: "نقل بعض الأشخاص المصابين بانخفاض حرارة الجسم ونزلات البرد، بما في ذلك الالتهاب الرئوي. وهناك مريض واحد في حالة خطيرة مع التهاب رئوي ناجم عن فيروس كورونا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050740747_40:0:1061:642_1920x0_80_0_0_afe64dc275a2132e75769f0413b9886c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الأخبار

نقل نحو 100 لاجئ إلى المستشفى من مركز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية...فيديو

14:29 GMT 21.11.2021 (تم التحديث: 14:38 GMT 21.11.2021)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصوروضع المهاجرين في بروزجي، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 16 نوفمبر 2021
وضع المهاجرين في بروزجي، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تم نقل نحو 100 لاجئ إلى المستشفى من مركز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية.
قالت ليودميلا كيدا، رئيسة قسم الصحة الرئيسية في اللجنة التنفيذية الإقليمية في غرودنو، إن حوالي مائة لاجئ تم نقلهم إلى المستشفى من مركز بروزجي اللوجستي على الحدود البيلاروسية البولندية، بما في ذلك أولئك الذين يعانون بشكل حاد من فيروس كورونا.
وقالت كيدا لوفد منظمة الصحة العالمية الذي وصل إلى المركز "ننقل المرضى إلى غرودنو. العيادات الرئيسية هي مستشفى طوارئ وعيادة جامعية. يتم إرسال الأطفال إلى مستشفى الأطفال السريري والنساء الحوامل إلى مركز ما قبل الولادة. حتى الآن ، تم نقل حوالي 100 شخص".
مضيفة أنه من بين الأسباب الرئيسية لدخول المستشفى، الالتهاب الرئوي وأمراض الرئتين والجهاز الهضمي والإصابات التي لحقت بها على الحدود.
وتابعت: "نقل بعض الأشخاص المصابين بانخفاض حرارة الجسم ونزلات البرد، بما في ذلك الالتهاب الرئوي. وهناك مريض واحد في حالة خطيرة مع التهاب رئوي ناجم عن فيروس كورونا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:16 GMTالقنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
06:50 GMTوفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق
06:40 GMTإصابة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء عرض حلقة برنامجها "90 دقيقة"
06:20 GMTمشكلة تجرد المقاتلات الخفية الأمريكية من "غطاء الإخفاء" عند الاقتراب من روسيا