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https://arabic.sputniknews.com/20211121/هاني-شاكر-يكشف-عن-قرار-بشأن-محمد-رمضان-بعد-منع-19-مطربا-من-الغناء-فيديو-1050769090.html
هاني شاكر يكشف عن قرار بشأن محمد رمضان بعد منع 19 مطربا من الغناء... فيديو
هاني شاكر يكشف عن قرار بشأن محمد رمضان بعد منع 19 مطربا من الغناء... فيديو
كشف نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان هاني شاكر، تفاصيل موقف النقابة من الفنان محمد رمضان. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T20:43+0000
2021-11-21T20:43+0000
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الفنان هاني شاكر
محمد رمضان
أخبار الفنانين في مصر
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قال الفنان هاني شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه محمد الباز عبر شاشة قناة "النهار"، إن "موقف النقابة من محمد رمضان مختلف، حيث إنه عضو بنقابة المهن التمثيلية، وأشرف زكي هو مَن بيده المنع والمنح حيال ذلك الجواب، وعندما يريد الحصول على تصريحات ترسل نقابة المهن التمثيلية للموسيقية جوابا بالطلب".وأكد صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية قريبا ضد محمد رمضان حيال هذا الوضع الخاص.وكان الفنان هاني شاكر، قد كشف موقف النقابة من الفنان محمد رمضان وذلك على خلفية منع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء في البلاد. وقال شاكر خلال مداخلة تلفزيونية، إن محمد رمضان وضعه مختلف عن المطربين الممنوعين من الغناء.وأوضح أنه عضو أساسي في نقابة المهن التمثيلية، فمن يمنعه أو يمنحه هو الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، واصفا رمضان بأنه متحصن لأنه عضو نقابة. وأضاف أن هناك الكثير من الأصوات الجيدة على الساحة الفنية، لكن الظواهر السلبية هي التي تظهر على السطح، وأي حد "بيقلع أو بيعمل حاجة غريبة بيطلع تريند"، حسب تعبيره.وكان هاني شاكر، قد صرح في وقت سابق، بأن المطربين الصادر بحقهم القرار، يمكنهم الغناء خارج مصر، مشددا على أنهم "ممنوعون من ذلك داخلها، سواء على مسرح أو في إعلان أو برنامج".يشار إلى أن المغنين الممنوعين من الغناء هم: حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومصطفي زكريا الشهير بـ"مسلم"، وأبو ليلة، وأحمد قاسم الشهير بـ"فيلو"، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، و"العصابة"، و"الزعيم"، وعلاء فيفتي، وفرقة "الكعب العالي"، ومجدي شطة، و"وزة"، و"شكل"، وعمرو حاحا.تابع المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك عربي.
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الأخبار, مجتمع, منوعات, الفنان هاني شاكر, محمد رمضان, أخبار الفنانين في مصر

هاني شاكر يكشف عن قرار بشأن محمد رمضان بعد منع 19 مطربا من الغناء... فيديو

20:43 GMT 21.11.2021
© AFP 2021 / PATRICK BAZالفنان المصري، محمد رمضان، في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021
الفنان المصري، محمد رمضان، في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© AFP 2021 / PATRICK BAZ
تابعنا عبر
كشف نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان هاني شاكر، تفاصيل موقف النقابة من الفنان محمد رمضان.
قال الفنان هاني شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه محمد الباز عبر شاشة قناة "النهار"، إن "موقف النقابة من محمد رمضان مختلف، حيث إنه عضو بنقابة المهن التمثيلية، وأشرف زكي هو مَن بيده المنع والمنح حيال ذلك الجواب، وعندما يريد الحصول على تصريحات ترسل نقابة المهن التمثيلية للموسيقية جوابا بالطلب".
وأكد صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية قريبا ضد محمد رمضان حيال هذا الوضع الخاص.
وكان الفنان هاني شاكر، قد كشف موقف النقابة من الفنان محمد رمضان وذلك على خلفية منع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء في البلاد. وقال شاكر خلال مداخلة تلفزيونية، إن محمد رمضان وضعه مختلف عن المطربين الممنوعين من الغناء.
وأوضح أنه عضو أساسي في نقابة المهن التمثيلية، فمن يمنعه أو يمنحه هو الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، واصفا رمضان بأنه متحصن لأنه عضو نقابة. وأضاف أن هناك الكثير من الأصوات الجيدة على الساحة الفنية، لكن الظواهر السلبية هي التي تظهر على السطح، وأي حد "بيقلع أو بيعمل حاجة غريبة بيطلع تريند"، حسب تعبيره.
وكان هاني شاكر، قد صرح في وقت سابق، بأن المطربين الصادر بحقهم القرار، يمكنهم الغناء خارج مصر، مشددا على أنهم "ممنوعون من ذلك داخلها، سواء على مسرح أو في إعلان أو برنامج".
يشار إلى أن المغنين الممنوعين من الغناء هم: حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومصطفي زكريا الشهير بـ"مسلم"، وأبو ليلة، وأحمد قاسم الشهير بـ"فيلو"، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، و"العصابة"، و"الزعيم"، وعلاء فيفتي، وفرقة "الكعب العالي"، ومجدي شطة، و"وزة"، و"شكل"، وعمرو حاحا.
تابع المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك عربي.
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