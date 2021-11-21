https://arabic.sputniknews.com/20211121/هكذا-كانت-اللحظات-الأخيرة-من-حياة-الفنانة-سهير-البابلي-1050768677.html

هكذا كانت اللحظات الأخيرة من حياة الفنانة سهير البابلي

هكذا كانت اللحظات الأخيرة من حياة الفنانة سهير البابلي

تحدث زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، الدكتور رضا طعيمة، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة الراحلة. 21.11.2021, سبوتنيك عربي

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وقال الدكتور رضا طعيمة في تصريحات خاصة لموقع "إرم نيوز" اليوم الأحد، إن "الفنانة سهير البابلي تحسنت حالتها بشكل كبير يوم أمس، وأفاقت من الغيبوبة وتحدثت معنا، وزادت نسبة الأكسجين في الدم، مما جعلنا نطمئن ونستبشر أنها ستتحسن خلال الأيام المقبلة وتعود إلى منزلها".وأشار رضا طعيمة إلى أن "جثمان الفنانة الراحلة ما زال في مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة حتى الآن، ولن يخرج منها إلا إلى المقابر غدًا، حيث تقام صلاة الجنازة عقب صلاة ظهر غدٍ بمسجد الشرطة في الشيخ زايد".هذا وتوفيت الفنانة المصرية سهير البابلي، في وقت سابق من اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض، حسبما ذكرته صحيفة "اليوم السابع".وكانت الفنانة الراحلة قد دخلت العناية المركزة إثر تدهور حالتها الصحية في أعقاب مرورها بوعكة صحية شديدة.وقبل وفاة البابلي بأيام، كشفت ابنتها نيفين الناقوري عن أن والدتها كانت قد أصيبت بجلطة في الرئة تعرضت لها على فترات.يشار إلى أن سهير البابلي من أبرز فنانات الكوميديا في مصر والعالم العربي، من أبرز أدوارها مسلسل "بكيزة وزغلول" مع الفنانة إسعاد يونس، ومسرحية "ريا وسكينة" أمام الفنانة شادية، وفيلم "ليلة عسل"، الذي شاركها بطولته الفنان الراحل عزت العلايلي.

https://arabic.sputniknews.com/20211121/وفاة-الفنانة-المصرية-سهير-البابلي-1050767337.html

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