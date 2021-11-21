تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211121/هل-دخلت-صباح-موسوعة-غينيس-كأكثر-فنانة-قدمت-للفن-في-العالم-؟-1050766642.html
هل دخلت صباح موسوعة "غينيس" كأكثر فنانة قدمت للفن في العالم؟
هل دخلت صباح موسوعة "غينيس" كأكثر فنانة قدمت للفن في العالم؟
علقت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، على الأنباء التي انتشرت خلال الأيام الماضية عن دخول الفنانة الراحلة صباح الموسوعة كأكثر فنانة قدمت للفن في العالم. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T15:22+0000
2021-11-21T15:22+0000
الأخبار
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102738/70/1027387004_0:0:3688:2085_1920x0_80_0_0_8cc4ed6bbabdbb78348825b27320aaad.jpg
وكانت قناة "العربية" قالت عبر صفحتها على موقع "إنستغرام"، إن الفنانة صباح انضمت لموسوعة "غينيس" بسبب أرشيفها الفني الضخم، مؤكدة أنها استحقت أن تنضم للموسوعة كونها أكثر فنانة أعطت الفن.يذكر أن صباح من مواليد 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 1927 ورحلت عن عالمنا يوم 26 من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014 عن عمر يناهز 87 عاما، وشاركت الفنانة اللبنانية في السينما المصرية وقدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية التي طالما أحبها الجمهور المصري والعربي كذلك مشاركتها في السينما اللبنانية.
https://arabic.sputniknews.com/20191105/بالفيديو-وصية-الفنانة-الراحلة-صباح-لمستثمر-لبناني-1043331958.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102738/70/1027387004_0:0:3688:2317_1920x0_80_0_0_c8ba30d7c156cad841128cb9216a4a83.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, مجتمع, منوعات

هل دخلت صباح موسوعة "غينيس" كأكثر فنانة قدمت للفن في العالم؟

15:22 GMT 21.11.2021
© AP Photo / Stavro Jabraالفنانة اللبنانية صباح
الفنانة اللبنانية صباح - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© AP Photo / Stavro Jabra
تابعنا عبر
علقت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، على الأنباء التي انتشرت خلال الأيام الماضية عن دخول الفنانة الراحلة صباح الموسوعة كأكثر فنانة قدمت للفن في العالم.
المغنية اللبنانية صباح - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2019
بالفيديو... وصية الفنانة الراحلة صباح لمستثمر لبناني
5 نوفمبر 2019, 13:20 GMT
وكانت قناة "العربية" قالت عبر صفحتها على موقع "إنستغرام"، إن الفنانة صباح انضمت لموسوعة "غينيس" بسبب أرشيفها الفني الضخم، مؤكدة أنها استحقت أن تنضم للموسوعة كونها أكثر فنانة أعطت الفن.
يذكر أن صباح من مواليد 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 1927 ورحلت عن عالمنا يوم 26 من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014 عن عمر يناهز 87 عاما، وشاركت الفنانة اللبنانية في السينما المصرية وقدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية التي طالما أحبها الجمهور المصري والعربي كذلك مشاركتها في السينما اللبنانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:16 GMTالقنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
06:50 GMTوفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق
06:40 GMTإصابة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء عرض حلقة برنامجها "90 دقيقة"
06:20 GMTمشكلة تجرد المقاتلات الخفية الأمريكية من "غطاء الإخفاء" عند الاقتراب من روسيا