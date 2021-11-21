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وزيرة خارجية السويد تزور العراق
وزيرة خارجية السويد تزور العراق
تقوم وزيرة خارجية السويد آن ليندي، بزيارة إلى العراق  بداية من اليوم الأحد، تلتقي خلالها مسؤوليين عراقيين. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T13:14+0000
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وحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واع"، أكدت أن وزيرة خارجية السويد آن ليندي ستزور بغداد اليوم الأحد.يشار إلى أن وزارة النفط العراقية ممثلة بشركة مصافي الشمال، كانت قد وقعت مذكرة اتفاق مبادىء (HOA) لتنفيذ مشروع مصفى القيارة الاستثماري مع شركة "سيب" السويدية.وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس، خلال حفل التوقيع، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن "الوزارة حريصة على النهوض بقطاع التصفية من خلال محور يتعلق بخطط تطوير المصافي الحكومية بإضافة وحدات متطورة لزيادة الإنتاج وتحسين المنتجات، ومحور آخر يتعلق بإنشاء مصافي استثمارية متطورة موزعة في أنحاء العراق حسب الحاجة والكثافة السكانية تهدف إلى تغطية وتلبية الحاجة المحلية".تابع المزيد من أخبار العراق اليوم على سبوتنيك
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وزيرة خارجية السويد تزور العراق

13:14 GMT 21.11.2021
© AP Photo / Sam McNeilعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© AP Photo / Sam McNeil
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تقوم وزيرة خارجية السويد آن ليندي، بزيارة إلى العراق  بداية من اليوم الأحد، تلتقي خلالها مسؤوليين عراقيين.
وحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واع"، أكدت أن وزيرة خارجية السويد آن ليندي ستزور بغداد اليوم الأحد.
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وجاء في البيان: "وزيرة خارجية السويد آن ليندي ستصل إلى بغداد اليوم في زيارة رسمية"، لافتا إلى أنها "ستلتقي خلال الزيارة رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الخارجيَّة فؤاد حسين".
يشار إلى أن وزارة النفط العراقية ممثلة بشركة مصافي الشمال، كانت قد وقعت مذكرة اتفاق مبادىء (HOA) لتنفيذ مشروع مصفى القيارة الاستثماري مع شركة "سيب" السويدية.
وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس، خلال حفل التوقيع، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن "الوزارة حريصة على النهوض بقطاع التصفية من خلال محور يتعلق بخطط تطوير المصافي الحكومية بإضافة وحدات متطورة لزيادة الإنتاج وتحسين المنتجات، ومحور آخر يتعلق بإنشاء مصافي استثمارية متطورة موزعة في أنحاء العراق حسب الحاجة والكثافة السكانية تهدف إلى تغطية وتلبية الحاجة المحلية".
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