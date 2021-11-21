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وزير الخارجية الفرنسي يطلب من الصين السماح للاعبة تنس بالتحدث
وزير الخارجية الفرنسي يطلب من الصين السماح للاعبة تنس بالتحدث
طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان السلطات الصينية بالسماح لنجمة التنس بنغ شواي بالتحدث علنا. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
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وحسب تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي، فإن مطالبة بلاده بالسماح لشواي بالتحدث تعود إلى الرغبة في توضيح ما يحدث لها.وهدد لودريان الصين بما قال إنها "عواقب دبلوماسية" سيجرها موقف بكين من اللاعبة الدولية.وقال: "أتوقع شيئًا واحدًا فقط: أنها تتحدث"، مضيفًا: "قد تكون هناك عواقب دبلوماسية إذا لم توضح الصين الموقف".وكانت الخارجية الفرنسية قد أصدرت بيانا، أول أمس الجمعة، أكدت فيه أن باريس "قلقة" بخصوص ما تعرضت له لاعبة التنس بينغ شواي، والتي لم يتم العثور عليها عقب اتهامها مسؤولا كبيرا سابقا في الحزب الشيوعي الصيني باغتصابها. وقال البيان "نشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات بشأن وضع لاعبة التنس بينغ شواي وهو ما يقلق المجتمع الدولي والأوساط الرياضية"، داعيا "السلطات الصينية إلى تنفيذ التزاماتها في مكافحة العنف ضد المرأة خصوصا بموجب القانون الوطني لمكافحة العنف المنزلي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2016".وكانت شواي البالغة من العمر 35 عاما، قد صرحت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باتهام نائب رئيس الوزراء الصيني السابق تشانغ غاولي أنه أجبرها على ممارسة الجنس معه.** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك
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وزير الخارجية الفرنسي يطلب من الصين السماح للاعبة تنس بالتحدث

12:25 GMT 21.11.2021
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACEوزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أثناء زيارته معرض "إكسبو 2020 دبي"، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أثناء زيارته معرض إكسبو 2020 دبي، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
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طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان السلطات الصينية بالسماح لنجمة التنس بنغ شواي بالتحدث علنا.
وحسب تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي، فإن مطالبة بلاده بالسماح لشواي بالتحدث تعود إلى الرغبة في توضيح ما يحدث لها.
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وهدد لودريان الصين بما قال إنها "عواقب دبلوماسية" سيجرها موقف بكين من اللاعبة الدولية.
وقال: "أتوقع شيئًا واحدًا فقط: أنها تتحدث"، مضيفًا: "قد تكون هناك عواقب دبلوماسية إذا لم توضح الصين الموقف".
وكانت الخارجية الفرنسية قد أصدرت بيانا، أول أمس الجمعة، أكدت فيه أن باريس "قلقة" بخصوص ما تعرضت له لاعبة التنس بينغ شواي، والتي لم يتم العثور عليها عقب اتهامها مسؤولا كبيرا سابقا في الحزب الشيوعي الصيني باغتصابها. 
وقال البيان "نشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات بشأن وضع لاعبة التنس بينغ شواي وهو ما يقلق المجتمع الدولي والأوساط الرياضية"، داعيا "السلطات الصينية إلى تنفيذ التزاماتها في مكافحة العنف ضد المرأة خصوصا بموجب القانون الوطني لمكافحة العنف المنزلي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2016".
وكانت شواي البالغة من العمر 35 عاما، قد صرحت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باتهام نائب رئيس الوزراء الصيني السابق تشانغ غاولي أنه أجبرها على ممارسة الجنس معه.
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