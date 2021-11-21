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وصول رئيس الوزراء السوداني المعزول حمدوك إلى القصر الجمهوري
وصول رئيس الوزراء السوداني المعزول حمدوك إلى القصر الجمهوري
وصل رئيس الوزراء السوداني المعزول، عبد الله حمدوك، إلى القصر الرئاسي، اليوم الأحد، لبدء اجتماع لأعضاء مجلس السيادة السوداني برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T12:28+0000
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ونشرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أول صورة لحمدوك داخل القصر.وكشف مصدر مطلع، صباح اليوم لأحد، أن رئيس الوزراء السوداني المخلوع، عبد الله حمدوك، وافق في اتفاق مع الجيش يعيده إلى السلطة، لوقف إراقة الدماء بعد احتجاجات على خلفية عزله الشهر الماضي.وأعلن مكتب حمدوك، في وقت سابق من اليوم أيضا، أن الجيش السوداني رفع القيود عن تحركاته وسحب القوات التي كانت تتمركز أمام منزله اليوم.وقال رئيس حزب الأمة السوداني المكلف، فضل الله بورما ناصر، أن الجيش يعتزم إعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه.وأضاف ناصر أن القوات المسلحة ستعهد لعبد الله حمدوك بتشكيل حكومة مستقلة من الكفاءات.كما لفت إلى أنه سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار اتفاق توصل إليه الجيش والأحزاب السياسية المدنية.ويأتي هذا التطور بعد ما يقرب من 3 أسابيع على إعلان الجيش حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم عبر سبوتنيك
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الأخبار, العالم العربي, أخبار السودان اليوم

وصول رئيس الوزراء السوداني المعزول حمدوك إلى القصر الجمهوري

12:28 GMT 21.11.2021 (تم التحديث: 12:42 GMT 21.11.2021)
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHرئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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وصل رئيس الوزراء السوداني المعزول، عبد الله حمدوك، إلى القصر الرئاسي، اليوم الأحد، لبدء اجتماع لأعضاء مجلس السيادة السوداني برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
ونشرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أول صورة لحمدوك داخل القصر.
وكشف مصدر مطلع، صباح اليوم لأحد، أن رئيس الوزراء السوداني المخلوع، عبد الله حمدوك، وافق في اتفاق مع الجيش يعيده إلى السلطة، لوقف إراقة الدماء بعد احتجاجات على خلفية عزله الشهر الماضي.
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
مصدر مطلع لـ"سبوتنيك": اجتماع مجلس السيادة السوداني قبيل إعلان مرتقب عن عودة حمدوك
21 نوفمبر, 11:34 GMT
وأعلن مكتب حمدوك، في وقت سابق من اليوم أيضا، أن الجيش السوداني رفع القيود عن تحركاته وسحب القوات التي كانت تتمركز أمام منزله اليوم.
وقال رئيس حزب الأمة السوداني المكلف، فضل الله بورما ناصر، أن الجيش يعتزم إعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه.
وأضاف ناصر أن القوات المسلحة ستعهد لعبد الله حمدوك بتشكيل حكومة مستقلة من الكفاءات.
كما لفت إلى أنه سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار اتفاق توصل إليه الجيش والأحزاب السياسية المدنية.
ويأتي هذا التطور بعد ما يقرب من 3 أسابيع على إعلان الجيش حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم عبر سبوتنيك
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