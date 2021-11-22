https://arabic.sputniknews.com/20211122/أحمد-بدير-ودنيا-سمير-غانم-وحلا-شيحة-ومعز-مسعود-يشيعون-جثمان-سهير-البابلي-إلى-مثواها-الأخير-صور-1050772689.html

أحمد بدير ودنيا سمير غانم وحلا شيحة ومعز مسعود يشيعون جثمان سهير البابلي إلى مثواها الأخير... صور

أحمد بدير ودنيا سمير غانم وحلا شيحة ومعز مسعود يشيعون جثمان سهير البابلي إلى مثواها الأخير... صور

حرص العديد من الفنانين على المشاركة في تشييع جثمان الفنانة المصرية، سهير البابلي، إلى مثواها ‏الأخير من مسجد الشرطة في منطقة السادس من أكتوبر في القاهرة، اليوم... 22.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-22T10:48+0000

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ومن أبرز الفنانين الذين شاركوا في تشييع جنازة البابلي الفنان المصري، أحمد بدير، الذي شاركها بطولة مسرحيتي "ريا وسكينة" و"ع الرصيف"، والذي قال في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" أن الراحلة كانت "صاحبة فضل عليه".كما لفت بدير إلى أن سهير البابلي كانت تتسم بالطيبة والإنسانية، وكانت دائما ما تنصح من حولها أن يتحلون بالكرم والطيبة والإخلاص.كما حضر جنازة الفنانة الراحلة، سهير البابلي، الفنانة المصرية دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي، رامي رضوان.وشارك نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، في جنازة البابلي، الذي أكد في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" أنها "استغلت فنها لطرح قضايا فنية وسياسية، وأنها عانت في لحظات كثيرة من الرقابة بسبب جرأة مضمون مسرحياتها".وحرصت الفنانة السورية، جومانا مراد، كذلك على المشاركة في جنازة سهير البابلي، والتي كانت شددت في تصريحات مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية أنها "الأم التي لن تتكرر، ونعم السند، وسيدة عظيمة".كما حضر جنازة سهير البابلي، الفنانة المعتزلة، حلا شيحة وزوجها الداعية الإسلامي، معز مسعود.ونعت السفارة الأمريكية في القاهرة الفنانة الراحلة سهير البابلي عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، والتي وصفتها بـ"نجمة المسرح والسينما المحبوبة والمرأه الشجاعة الناجحة التي ستظل ذكراها ومسيرتها حاضرة في قلوب الملايين من جمهورها".وكان آخر عمل فني قدمته سهير البابلي هو مسلسل "قلب حبيبة"، الذي عرض في عام 2005.وتعد سهير البابلي من أبرز فنانات الكوميديا في مصر والعالم العربي، من أبرز أدوارها مسلسل "بكيزة وزغلول" مع الفنانة إسعاد يونس، ومسرحية "مدرسة المشاغبين"، ومسرحية "ريا وسكينة" أمام الفنانة شادية، وفيلم "ليلة عسل"، الذي شاركها بطولته الفنان الراحل عزت العلايلي، وفيلم "يوم من عمري" أمام الفنان عبد الحليم حافظ.كما أثارت بعض مسرحياتها في تسعينيات القرن الماضي جدلا واسعا واعتراضات من جهاز الرقابة المصرية، مثل "ع الرصيف" و"العالمة باشا".يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك

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