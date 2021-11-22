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أستراليا توقع اتفاقا للحصول على غواصات نووية من أمريكا وبريطانيا
أستراليا توقع اتفاقا للحصول على غواصات نووية من أمريكا وبريطانيا
اتخذت أستراليا، اليوم الاثنين، خطوة رسمية باتجاه تنفيذ برنامج للحصول على غواصات تعمل بالدفع النووي من بريطانيا والولايات المتحدة. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T10:06+0000
2021-11-22T10:06+0000
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وذكرت وكالة "فرانس برس" أن وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون وقّع اتفاقية مع القائم بالأعمال الأمريكي مايكل غولدمان والمفوضة البريطانية العليا في أستراليا فيكتوريا تريدل، تتيح تبادل "المعلومات حول الدفع النووي البحري" بين الدول الثلاث.وقال وزير الدفاع الأسترالي بعد توقيع الاتفاقية في كانبيرا، اليوم، إنها سوف تساعد بلاده على استكمال دراسة مدتها 18 شهرا من أجل الاستحواذ على غواصات.وتعتبر هذه هي أول اتفاقية توقع وتنشر، منذ إعلان البلدان الثلاثة في أيلول/سبتمبر، عن تحالف دفاعي جديد يطلق عليه "أوكوس" للتعامل مع التوترات الاستراتيجية المتزايدة بين أمريكا والصين في المحيط الهادئ.وتزامن هذا التحالف الدفاعي مع إلغاء أستراليا عقدا ضخما لشراء 12 غواصة فرنسية ذات دفع تقليدي قيمتها 90 مليار دولار أسترالي (55 مليار يورو)، ما سبب نزاعا متواصلا بين باريس وكانبيرا.وحتى الآن لم يتم تحديد التفاصيل المتعلقة بحصول أستراليا على الغواصات، لاسيما إذا كانت ستختار غواصات هجومية أمريكية أو بريطانية تعمل بالدفع النووي.ومن المفترض أن تحصل أستراليا بموجب اتفاقية "أوكوس"، على 8 غواصات متطورة تعمل بالطاقة النووية لديها القدرة على القيام بمهمات بعيدة المدى.كما توفر الاتفاقية إمكانية تبادل القدرات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والقدرات الكمية وقدرات تحت الماء غير محددة. وتسبب هذا التحالف في غضب الصين، التي اعتبرته تهديدا لاستقرار المنطقة.
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العالم, الأخبار

أستراليا توقع اتفاقا للحصول على غواصات نووية من أمريكا وبريطانيا

10:06 GMT 22.11.2021
© AFP 2021 / HANDOUTغواصة "سنل" الفرنسية من الجيل الثالث من المقرر أن تدخل الخدمة 2035
غواصة سنل الفرنسية من الجيل الثالث من المقرر أن تدخل الخدمة 2035 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© AFP 2021 / HANDOUT
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اتخذت أستراليا، اليوم الاثنين، خطوة رسمية باتجاه تنفيذ برنامج للحصول على غواصات تعمل بالدفع النووي من بريطانيا والولايات المتحدة.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون وقّع اتفاقية مع القائم بالأعمال الأمريكي مايكل غولدمان والمفوضة البريطانية العليا في أستراليا فيكتوريا تريدل، تتيح تبادل "المعلومات حول الدفع النووي البحري" بين الدول الثلاث.
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وقال وزير الدفاع الأسترالي بعد توقيع الاتفاقية في كانبيرا، اليوم، إنها سوف تساعد بلاده على استكمال دراسة مدتها 18 شهرا من أجل الاستحواذ على غواصات.
وتعتبر هذه هي أول اتفاقية توقع وتنشر، منذ إعلان البلدان الثلاثة في أيلول/سبتمبر، عن تحالف دفاعي جديد يطلق عليه "أوكوس" للتعامل مع التوترات الاستراتيجية المتزايدة بين أمريكا والصين في المحيط الهادئ.
وتزامن هذا التحالف الدفاعي مع إلغاء أستراليا عقدا ضخما لشراء 12 غواصة فرنسية ذات دفع تقليدي قيمتها 90 مليار دولار أسترالي (55 مليار يورو)، ما سبب نزاعا متواصلا بين باريس وكانبيرا.
وحتى الآن لم يتم تحديد التفاصيل المتعلقة بحصول أستراليا على الغواصات، لاسيما إذا كانت ستختار غواصات هجومية أمريكية أو بريطانية تعمل بالدفع النووي.
ومن المفترض أن تحصل أستراليا بموجب اتفاقية "أوكوس"، على 8 غواصات متطورة تعمل بالطاقة النووية لديها القدرة على القيام بمهمات بعيدة المدى.
كما توفر الاتفاقية إمكانية تبادل القدرات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والقدرات الكمية وقدرات تحت الماء غير محددة. وتسبب هذا التحالف في غضب الصين، التي اعتبرته تهديدا لاستقرار المنطقة.
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