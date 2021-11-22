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https://arabic.sputniknews.com/20211122/أسعار-النفط-تواجه-ضغوطا-من-عوامل-العرض-والطلب-1050773440.html
أسعار النفط تواجه ضغوطا من عوامل العرض والطلب
أسعار النفط تواجه ضغوطا من عوامل العرض والطلب
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لكنها ظلت تحت ضغط ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في أوروبا واحتمال لجوء اليابان إلى السحب من احتياطياتها الوطنية، مما... 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T12:08+0000
2021-11-22T12:08+0000
اقتصاد
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وبحلول الساعة 1007 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 31 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 79.20 دولار للبرميل، بينما زاد الخام الأمريكي 34 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 76.28 دولار، وفقا لـ "رويترز".وجرى تداول الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى منذ 16 شهرا مقابل اليورو، اليوم الاثنين، مما جعل النفط الخام المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.في غضون ذلك، أبقى احتمال لجوء اليابان إلى احتياطيات النفط الاستراتيجية الضغط على الأسعار وحافظ على استمرار خام برنت تحت مستوى 80 دولارا.كما يراقب المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط بعد أن ذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية، اليوم الاثنين، أن التحالف العربي الذي يقاتل جماعة "أنصار الله" أعلن رصد مؤشرات خطر وشيك يهدد الملاحة والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر.
https://arabic.sputniknews.com/20211117/انخفاض-أسعار-النفط-العالمية-لأكثر-من-3-بالمئة-وسعر-خام-برنت-يبلغ-أقل-من-80-دولارا-1050733464.html
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اقتصاد, الأخبار

أسعار النفط تواجه ضغوطا من عوامل العرض والطلب

12:08 GMT 22.11.2021
© REUTERS / STRINGERشاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول)، في الرياض، السعودية 11 ديسمبر 2019
شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول)، في الرياض، السعودية 11 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / STRINGER
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لكنها ظلت تحت ضغط ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في أوروبا واحتمال لجوء اليابان إلى السحب من احتياطياتها الوطنية، مما أثار مخاوف بشأن زيادة العرض وضعف الطلب.
منشأة نفط أرامكو السعودية في بقيق، 12 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2021
انخفاض أسعار النفط العالمية لأكثر من 3% وخام برنت يهبط إلى أقل من 80 دولارا
17 نوفمبر, 19:48 GMT
وبحلول الساعة 1007 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 31 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 79.20 دولار للبرميل، بينما زاد الخام الأمريكي 34 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 76.28 دولار، وفقا لـ "رويترز".
وجرى تداول الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى منذ 16 شهرا مقابل اليورو، اليوم الاثنين، مما جعل النفط الخام المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
في غضون ذلك، أبقى احتمال لجوء اليابان إلى احتياطيات النفط الاستراتيجية الضغط على الأسعار وحافظ على استمرار خام برنت تحت مستوى 80 دولارا.
كما يراقب المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط بعد أن ذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية، اليوم الاثنين، أن التحالف العربي الذي يقاتل جماعة "أنصار الله" أعلن رصد مؤشرات خطر وشيك يهدد الملاحة والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر.
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