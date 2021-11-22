https://arabic.sputniknews.com/20211122/أمريكا-ارتفاع-ضحايا-حادث-دهس-ويسكونسن-إلى-5-قتلى-و40-مصابا-1050770093.html

أمريكا... ارتفاع ضحايا حادث دهس ويسكونسن إلى 5 قتلى و40 مصابا

أمريكا... ارتفاع ضحايا حادث دهس ويسكونسن إلى 5 قتلى و40 مصابا

ارتفع عدد ضحايا حادث دهس أحد عروض عيد الميلاد في واوكيشا في ولاية ويسكونسن الأمريكية، اليوم الاثنين، إلى 5 قتلى وأكثر من 40 مصابا. 22.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-22T06:35+0000

2021-11-22T06:35+0000

2021-11-22T07:12+0000

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وقالت الشرطة الأمريكية في الولاية إن حادث الدهس وقع بعد أن اقتحمت سيارة مسرعة العرض، بحسب وكالة "رويترز".وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة مصرع شخص على الأقل وإصابة 20 آخرين، بعدما اقتحمت سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مسرعةً العرض اليوم.وكان من بين الضحايا مجموعة من الراقصات الشابات كن يلوحن بكريات.وقال قائد الشرطة في واوكيشا، دان تومسون، إن السيارة الرياضية حمراء اللون واندفعت صوب أحد عروض عيد الميلاد في المنطقة، مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا.وذكر للصحفيين أن السلطات حددت شخصا فيما يتصل بالقضية، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل.وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في) حمراء اللون تسرع باتجاه المشاركين في المسيرة من الخلف، وفي مقطع ثان، بدا أن الشرطة تفتح النار على السيارة نفسها مع اصطدامها بأحد حواجز الطريق.وأظهرت صور ومقاطع فيديو من واوكيشا يجري تداولها على تويتر عددا كبيرا من سيارات الشرطة والإسعاف في شارع مزين بأضواء عيد الميلاد في أعقاب الواقعة. واصطف أشخاص متجمعون على الأرصفة مع حلول الغسق.— David Kimball (@wxandnews) November 21, 2021​وأفادت صحيفة "ميلووكي جورنال سنتينل"، بأن الحادث وقع قبل قليل من الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت غرينتش).وقال أنجليتو تينوريو عضو المجلس البلدي في ويست أليس القريبة للصحيفة: "بينما كنا نسير بين المباني.. رأينا سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعبر، وانطلقت مسرعة على طول مسار العرض. وبعد ذلك سمعنا دويا عاليا، وبكاء وصراخ يصم الآذان من أناس صدمتهم السيارة".

https://arabic.sputniknews.com/20211006/الشرطة-الأمريكية-تقبض-على-مشتبه-به-في-حادث-إطلاق-النار-بإحدى-مدارس-تكساس-1050358748.html

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