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أمير قطر يهدي سلطان عمان "سيف المؤسس"... صور
أمير قطر يهدي سلطان عمان "سيف المؤسس"... صور
تبادل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، أرفع ‏الأوسمة، وذلك خلال زيارة الأخير للعاصمة القطرية الدوحة.‏ 22.11.2021, سبوتنيك عربي
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وأهدى أمير قطر لسلطان عمان، سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، بينما أهدى سلطان عمان لأمير قطر وسام عمان المدني من الدرجة الأولى، وذلك تعبيرا منهما عن متانة العلاقات بين شعبيهما.وقام كل من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وسلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، بتوقيع 6 اتفاقات تعاون، شملت المجالات العسكرية والمالية والسياحة الموانئ البحرية.وأقام أمير قطر لسلطان عمان مأدبة غداء ترحيبا به لزيارته للدوحة، التي تعد ثاني زيارة خارجية له منذ توليه السلطة في يناير/ كانون الثاني 2020، بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.وعند دخول طائرة سطان عمان، هيثم بن طارق، الأجواء القطرية، رافقتها 5 طائرات عسكرية تابعة للديوان الأميري القطري.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار قطر اليوم عبر سبوتنيك
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الأخبار, العالم العربي, أخبار قطر اليوم, أمير قطر

أمير قطر يهدي سلطان عمان "سيف المؤسس"... صور

12:15 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 09:00 GMT 24.11.2021)
© REUTERS / SAUDI GREEN INITIATIVE MEDIAأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / SAUDI GREEN INITIATIVE MEDIA
تابعنا عبر
تبادل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، أرفع ‏الأوسمة، وذلك خلال زيارة الأخير للعاصمة القطرية الدوحة.‏
وأهدى أمير قطر لسلطان عمان، سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، بينما أهدى سلطان عمان لأمير قطر وسام عمان المدني من الدرجة الأولى، وذلك تعبيرا منهما عن متانة العلاقات بين شعبيهما.
وقام كل من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وسلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، بتوقيع 6 اتفاقات تعاون، شملت المجالات العسكرية والمالية والسياحة الموانئ البحرية.
وأقام أمير قطر لسلطان عمان مأدبة غداء ترحيبا به لزيارته للدوحة، التي تعد ثاني زيارة خارجية له منذ توليه السلطة في يناير/ كانون الثاني 2020، بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.
وعند دخول طائرة سطان عمان، هيثم بن طارق، الأجواء القطرية، رافقتها 5 طائرات عسكرية تابعة للديوان الأميري القطري.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار قطر اليوم عبر سبوتنيك
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