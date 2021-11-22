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https://arabic.sputniknews.com/20211122/إصابة-رئيس-الوزراء-الفرنسي-بفيروس-كورونا-1050779096.html
إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بفيروس كورونا
إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بفيروس كورونا
كشفت نتائج فحص طبي، اليوم الاثنين، عن إصابة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس بفيروس كورونا. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T21:06+0000
2021-11-22T21:06+0000
2021-11-23T09:40+0000
العالم
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فيروس كورونا
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وذكرت قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية، أن "نتائج الاختبارات أثبتت، اليوم، إصابة (رئيس الوزراء) جان كاستكس بفيروس كورونا، بعد ساعات قليلة من إعلانه مخالطة حالة مصابة بالفيروس".وبحسب صحيفة لو فيغارو الفرنسية نقلا عن مكتب رئيس الوزراء، "سيتم تعديل جدول أعماله في الأيام المقبلة حتى يواصل أنشطته أثناء وجوده في العزل لمدة عشرة أيام".وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء علم أن إحدى بناته البالغة من العمر 11 عاما أثبتت إصابتها بالفيروس، عندما كان عائدا من بلجيكا بعد ظهر اليوم، حيث التقى بنظيره ألكسندر دي كرو".وبحسب الصحيفة، "لم يصب جان كاستكس بفيروس كورونا من قبل، رغم مخالطته مرتين مصابين منهم الرئيس ماكرون في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وزوجته في يونيو/حزيران".
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العالم, الأخبار, فيروس كورونا
إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بفيروس كورونا 21:06 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 09:40 GMT 23.11.2021)
كشفت نتائج فحص طبي، اليوم الاثنين، عن إصابة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس بفيروس كورونا.
وذكرت قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية، أن "نتائج الاختبارات أثبتت، اليوم، إصابة (رئيس الوزراء) جان كاستكس بفيروس كورونا،
بعد ساعات قليلة من إعلانه مخالطة حالة مصابة بالفيروس
".
وبحسب
صحيفة لو فيغارو
الفرنسية نقلا عن مكتب رئيس الوزراء، "سيتم تعديل جدول أعماله في الأيام المقبلة حتى يواصل أنشطته أثناء وجوده في العزل لمدة عشرة أيام".
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء علم أن إحدى بناته البالغة من العمر 11 عاما أثبتت إصابتها بالفيروس، عندما كان عائدا من بلجيكا بعد ظهر اليوم، حيث التقى بنظيره ألكسندر دي كرو".
وبحسب الصحيفة، "لم يصب جان كاستكس بفيروس كورونا من قبل، رغم مخالطته مرتين مصابين منهم الرئيس ماكرون في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وزوجته في يونيو/حزيران".