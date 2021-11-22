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بلاتر يعتبر استضافة قطر للمونديال "خطأ فادحا" ارتكبه ساركوزي
بلاتر يعتبر استضافة قطر للمونديال "خطأ فادحا" ارتكبه ساركوزي
قال الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جوزيف بلاتر، إن "منح قطر حق تنظيم مونديال 2022 "كان خطأً كبيرًا". 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T14:11+0000
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وصرح السويسري، أن "الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، هو من تدخل لمنح قطر هذا الأمر".وأضاف بلاتر، خلال حوار مع جريدة "لوموند": "شعرت بالإحباط من ظفر قطر بالاستضافة".وأكد بلاتر أن "ساركوزي أقنع رئيس الاتحاد الأوروبي "يويفا" حينها، ميشيل بلاتيني، بدعم الملف القطري على حساب نظيره الأمريكي".ونوه بلاتر إلى أنه: "كانت هناك تشكيكات عديدة حول المونديال القطري، مثل حجم الدولة، والتاريخ الذي ستقام فيه البطولة، بالإضافة لدرجات الحرارة العالية".​وعلق على ذلك: "لم يكن لدي أي شك في اتفاقنا المسبق، على منح بطولتي (2018 و2022) لروسيا والولايات المتحدة".وأضاف: "لكن تدخل الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت غيّر كل شيء".الرشاوى خيار مطروحوأبدى بلاتر عدم رفضه لفركة الرشاوى، لكنه رفص تحديد أشخاص بعينهم تحت دائرة الاتهام.وقال "أحيانا الأموال تؤثر على القرارات المهمة جدا مثل إسناد تنظيم المونديال".وقال رئيس "فيفا" السابق "هذه هي المرة الأولى التي يستطيع فيها تدخل سياسي، أن يحول قرارا كبيرا يرتبط بكرة القدم".وختم بأن تسليم قطر استضافة المونديال كان "خطأ فادحًا".
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العالم العربي, الأخبار, رياضة, مجتمع

بلاتر يعتبر استضافة قطر للمونديال "خطأ فادحا" ارتكبه ساركوزي

14:11 GMT 22.11.2021
© AP Photo / Martin Meissnerجوزيف بلاتر - رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"
جوزيف بلاتر - رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / Martin Meissner
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قال الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جوزيف بلاتر، إن "منح قطر حق تنظيم مونديال 2022 "كان خطأً كبيرًا".
وصرح السويسري، أن "الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، هو من تدخل لمنح قطر هذا الأمر".
وأضاف بلاتر، خلال حوار مع جريدة "لوموند": "شعرت بالإحباط من ظفر قطر بالاستضافة".
وأكد بلاتر أن "ساركوزي أقنع رئيس الاتحاد الأوروبي "يويفا" حينها، ميشيل بلاتيني، بدعم الملف القطري على حساب نظيره الأمريكي".
ونوه بلاتر إلى أنه: "كانت هناك تشكيكات عديدة حول المونديال القطري، مثل حجم الدولة، والتاريخ الذي ستقام فيه البطولة، بالإضافة لدرجات الحرارة العالية".
​وعلق على ذلك: "لم يكن لدي أي شك في اتفاقنا المسبق، على منح بطولتي (2018 و2022) لروسيا والولايات المتحدة".
وأضاف: "لكن تدخل الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت غيّر كل شيء".
الرشاوى خيار مطروح
وأبدى بلاتر عدم رفضه لفركة الرشاوى، لكنه رفص تحديد أشخاص بعينهم تحت دائرة الاتهام.
وقال "أحيانا الأموال تؤثر على القرارات المهمة جدا مثل إسناد تنظيم المونديال".
وأردف: "لو لم يتدخل ساركوزي في اللحظات الأخيرة ويضغط على بلاتيني، لما ظفرت قطر أبدا بتنظيم المونديال".
وقال رئيس "فيفا" السابق "هذه هي المرة الأولى التي يستطيع فيها تدخل سياسي، أن يحول قرارا كبيرا يرتبط بكرة القدم".
وختم بأن تسليم قطر استضافة المونديال كان "خطأ فادحًا".
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