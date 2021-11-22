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إعلان موعد زيارة محمد بن زايد إلى تركيا رسميا
إعلان موعد زيارة محمد بن زايد إلى تركيا رسميا
قالت إدارة الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، إن ولي عهد الإمارات والزعيم الفعلي للبلاد، محمد بن زايد آل نهيان، سيزور أنقرة هذا الأسبوع. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T14:03+0000
2021-11-22T14:03+0000
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أنقرة- سبوتنيك. وقالت الإدارة في بيان مقتضب إن "محمد بن زايد آل نهيان سيقوم بزيارة لتركيا في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني". توترت العلاقات بين تركيا والإمارات منذ عام 2011 بسبب الخلافات حول القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في مصر وليبيا وسوريا.وشملت القضايا الخلافية كذلك، دعم تركيا لقطر التي قُطعت علاقاتها مع عدد من الدول العربية في 2017 بعد اتهام القيادة القطرية بدعم الإرهاب. تصالحت الدول العربية مع الدوحة في وقت سابق من هذا العام بموجب اتفاق العلا.تمثل الزيارة أقوى مؤشر حتى الآن على التقارب بين أبو ظبي وأنقرة منذ زيارة منتصف أغسطس/ آب الماضي، إلى تركيا من قبل مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والتي جاءت أيضا بعد القمة الخليجية في العلا السعودية.في وقت سابق من هذا الشهر، التقى ولي عهد أبو ظبي سفير أنقرة لدى الإمارات، وسط تكهنات بزيارة محتملة لابن زايد إلى تركيا. ونشر السفير التركي عبر "تويتر" صورته مع ولي العهد، معربا عن شكره للجانب الإماراتي على حسن الاستقبال.طالع أخبار تركيا اليوم عبر سبوتنيك
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العالم, الأخبار, أخبار تركيا اليوم

إعلان موعد زيارة محمد بن زايد إلى تركيا رسميا

14:03 GMT 22.11.2021
© AP Photo / Markus Schreiberمحمد بن زايد
محمد بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
قالت إدارة الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، إن ولي عهد الإمارات والزعيم الفعلي للبلاد، محمد بن زايد آل نهيان، سيزور أنقرة هذا الأسبوع.
أنقرة- سبوتنيك. وقالت الإدارة في بيان مقتضب إن "محمد بن زايد آل نهيان سيقوم بزيارة لتركيا في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني".
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 توترت العلاقات بين تركيا والإمارات منذ عام 2011 بسبب الخلافات حول القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في مصر وليبيا وسوريا.
وشملت القضايا الخلافية كذلك، دعم تركيا لقطر التي قُطعت علاقاتها مع عدد من الدول العربية في 2017 بعد اتهام القيادة القطرية بدعم الإرهاب. تصالحت الدول العربية مع الدوحة في وقت سابق من هذا العام بموجب اتفاق العلا.
تمثل الزيارة أقوى مؤشر حتى الآن على التقارب بين أبو ظبي وأنقرة منذ زيارة منتصف أغسطس/ آب الماضي، إلى تركيا من قبل مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والتي جاءت أيضا بعد القمة الخليجية في العلا السعودية.
في وقت سابق من هذا الشهر، التقى ولي عهد أبو ظبي سفير أنقرة لدى الإمارات، وسط تكهنات بزيارة محتملة لابن زايد إلى تركيا. ونشر السفير التركي عبر "تويتر" صورته مع ولي العهد، معربا عن شكره للجانب الإماراتي على حسن الاستقبال.
طالع أخبار تركيا اليوم عبر سبوتنيك
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