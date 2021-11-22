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الأردن... 87% من المتوفين بكورونا منذ مايو غير مطعمين
الأردن... 87% من المتوفين بكورونا منذ مايو غير مطعمين
أكد وزير الصحة الأردني فراس الهواري، اليوم الأحد، على أهمية أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن غالبية الوفيات من غير المطعمين. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T07:13+0000
2021-11-22T07:13+0000
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ونقل موقع قناة "المملكة" عن الوزير الأردني، أن الحصول على اللقاح أمر ضروري لمواجهة الجائحة.وأضاف الوزير أن أكثر من 87% من المتوفين هم من غير المطعّمين وأكثر من 82% ممن يدخل المستشفيات من غير المطعمين.وأوضح الهواري أن هذه النسب وفقا لإحصاء لأعداد المرضى والوفيات منذ منتصف شهر مايو/ أيار.وأشار إلى أن إصابة المطعمين تكون دائما أقل حدة وتكون قادرة على نقل الوباء للأشخاص الآخرين.واعتبر الوزير أن أهم رسالة يوجهها إلى أي شخص يشعر بالقلق من الوباء وإلى كل شخص حصل على اللقاح ومضى على الجرعة الثانية 6 أشهر أن يأخذ الجرعة الثالثة المعززة.ودعا كل شخص لم يأخذ اللقاح إلى الإسراع بأخذ جرعتي اللقاح لحماية نفسه وعائلته من هذا المرض.وأوضح أنه ابتداء من مطلع العام المقبل سيكون دخول جميع الموظفين العاملين المنشآت الحكومية والخاصة مرتبط بالحصول على اللقاح.ولفت أيضا إلى أن دخول جميع مرتادي هذه المنشآت سيكون متوقفا على أخذ جرعتي اللقاح لمن يزيد عمرهم عن 18 عاما.
https://arabic.sputniknews.com/20211104/الأردن-يبحث-إعطاء-جرعة-ثالثة-من-لقاحات-كورونا-لجميع-الفئات-1050619780.html
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الأخبار, العالم العربي

الأردن... 87% من المتوفين بكورونا منذ مايو غير مطعمين

07:13 GMT 22.11.2021
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التطعيم ضد كوفيد 19، فيروس كورونا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© Sputnik . Aleksey Sukhorukov
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أكد وزير الصحة الأردني فراس الهواري، اليوم الأحد، على أهمية أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن غالبية الوفيات من غير المطعمين.
ونقل موقع قناة "المملكة" عن الوزير الأردني، أن الحصول على اللقاح أمر ضروري لمواجهة الجائحة.
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الأردن يبحث إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لجميع الفئات
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وأضاف الوزير أن أكثر من 87% من المتوفين هم من غير المطعّمين وأكثر من 82% ممن يدخل المستشفيات من غير المطعمين.
وأوضح الهواري أن هذه النسب وفقا لإحصاء لأعداد المرضى والوفيات منذ منتصف شهر مايو/ أيار.
وأشار إلى أن إصابة المطعمين تكون دائما أقل حدة وتكون قادرة على نقل الوباء للأشخاص الآخرين.
واعتبر الوزير أن أهم رسالة يوجهها إلى أي شخص يشعر بالقلق من الوباء وإلى كل شخص حصل على اللقاح ومضى على الجرعة الثانية 6 أشهر أن يأخذ الجرعة الثالثة المعززة.
ودعا كل شخص لم يأخذ اللقاح إلى الإسراع بأخذ جرعتي اللقاح لحماية نفسه وعائلته من هذا المرض.
وأوضح أنه ابتداء من مطلع العام المقبل سيكون دخول جميع الموظفين العاملين المنشآت الحكومية والخاصة مرتبط بالحصول على اللقاح.
ولفت أيضا إلى أن دخول جميع مرتادي هذه المنشآت سيكون متوقفا على أخذ جرعتي اللقاح لمن يزيد عمرهم عن 18 عاما.
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