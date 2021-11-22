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الأرصاد المصرية تحذر المواطنين من مغادرة المنازل في أوقات محددة... فيديو
الأرصاد المصرية تحذر المواطنين من مغادرة المنازل في أوقات محددة... فيديو
حذر خبراء هيئة الأرصاد المصرية المواطنين من مغادرة المنازل في أوقات محددة خوفا من تأثيرات الشبورة المائية التي تشهدها البلاد على مجال الرؤية. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
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قال مدير مركز التنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "Etc"، مساء اليوم الاثنين، إن الشبورة الكثيقة تبدأ في الظهور غدا الثلاثاء، مشددا على عدم الخروج من المنازل في الفترة من الساعة 5 فجرا وحتى الساعة 8 صباحا، خاصة السفر على الطرق السريعة. وأشار شاهين أن "التقلبات الجوية ستنتهي في جميع المحافظات ابتداء من الغد، لتشهد البلاد شبورة مائية كثيفة".وتشهد مصر حاليا موجة من التقلبات الجوية والأمطار التي دفعت الحكومة إلى تعطيل الدراسة أمس الأحد، إلا أن الأوضاع استقرت في أغلب المناطق وعاد الطلاب إلى مدارسهم اليوم، سوى بعض المحافظات الساحلية التي تشهد موجة طقس غير مستقرة وأمطار غزيرة، حيث أعلنت محافظة الإسكندرية، شمال البلاد، تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن مع سبوتنيك.
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الأرصاد المصرية تحذر المواطنين من مغادرة المنازل في أوقات محددة... فيديو

19:06 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 19:12 GMT 22.11.2021)
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمدينة القاهرة، مصر 13 سبتمبر 2021
مدينة القاهرة، مصر 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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حذر خبراء هيئة الأرصاد المصرية المواطنين من مغادرة المنازل في أوقات محددة خوفا من تأثيرات الشبورة المائية التي تشهدها البلاد على مجال الرؤية.
قال مدير مركز التنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "Etc"، مساء اليوم الاثنين، إن الشبورة الكثيقة تبدأ في الظهور غدا الثلاثاء، مشددا على عدم الخروج من المنازل في الفترة من الساعة 5 فجرا وحتى الساعة 8 صباحا، خاصة السفر على الطرق السريعة. 
وأشار شاهين أن "التقلبات الجوية ستنتهي في جميع المحافظات ابتداء من الغد، لتشهد البلاد شبورة مائية كثيفة".
وتشهد مصر حاليا موجة من التقلبات الجوية والأمطار التي دفعت الحكومة إلى تعطيل الدراسة أمس الأحد، إلا أن الأوضاع استقرت في أغلب المناطق وعاد الطلاب إلى مدارسهم اليوم، سوى بعض المحافظات الساحلية التي تشهد موجة طقس غير مستقرة وأمطار غزيرة، حيث أعلنت محافظة الإسكندرية، شمال البلاد، تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن مع سبوتنيك.
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