https://arabic.sputniknews.com/20211122/الإعلان-عن-اجتماع-كبير-قد-يعيد-مرتضى-منصور-إلى-رئاسة-نادي-الزمالك-غدا-1050776738.html

الإعلان عن اجتماع كبير قد يعيد مرتضى منصور إلى رئاسة نادي الزمالك

الإعلان عن اجتماع كبير قد يعيد مرتضى منصور إلى رئاسة نادي الزمالك

التقى وزير الشباب والرياضة في مصر، أشرف صبحي، رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، لبحث عودته إلى رئاسة النادي الأبيض، لحين الدعوة إلى إجراء انتخابات. 22.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-22T16:01+0000

2021-11-22T16:01+0000

2021-11-22T16:01+0000

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وأشار المصدر، إلى أن الوزارة "ستشرح خلال الساعات المقبلة كافة التفاصيل حول عودة منصور، والموعد المحتمل لانتخابات الزمالك"، مؤكدا أن الاتجاه السائد الآن، هو الحفاظ على استقرار قلعة رياضية مصرية كبيرة مثل نادي الزمالك.وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنها ستسلم القلعة البيضاء إلى الجهات الإدارية اليوم الاثنين، وذلك بعد انتهاء مدتها ومهمتها مع النادي. ونقلت بوابة "أخبار اليوم"، عن مصدر من داخل اللجنة، قوله إن الاثنين 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، هو نهاية مدة عمل اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مضيفا أن هناك سيناريوهان لإدارة نادي الزمالك في الفترة المقبلة لحين موعد الانتخابات.في السياق، ذكرت إذاعة "OnSport FM"، أمس الأحد، أن "وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، قرر عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل".يذكر أن أشرف صبحي كان قد عين لجنة حسين لبيب لإدارة نادي الزمالك في شهر مايو/ أيار الماضي، وضمت اللجنة في عضويتها محمد الإتربي نائب، والأعضاء حسين السيد وعمرو أدهم وحسام المندوه، وهاني برزي، كما ضمت اللجنة حسين السمري في منصب المدير التنفيذي وعاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي وطارق جبريل مديرا ماليا.وحسب تقارير صحفية، فإن الدعوى لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس جديد لنادي الزمالك ستتم خلال الساعات القليلة القادمة.تابع أحدث أخبار الزمالك اليوم عبر سبوتنيك عربي.

https://arabic.sputniknews.com/20211121/انتهاء-عمل-اللجنة-المكلفة-بإدارة-نادي-الزمالك-وتكهنات-بعودة-مرتضى-منصور-1050766701.html

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