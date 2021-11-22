تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
القنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
https://arabic.sputniknews.com/20211122/الإعلان-عن-اجتماع-كبير-قد-يعيد-مرتضى-منصور-إلى-رئاسة-نادي-الزمالك-غدا-1050776738.html
الإعلان عن اجتماع كبير قد يعيد مرتضى منصور إلى رئاسة نادي الزمالك
الإعلان عن اجتماع كبير قد يعيد مرتضى منصور إلى رئاسة نادي الزمالك
التقى وزير الشباب والرياضة في مصر، أشرف صبحي، رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، لبحث عودته إلى رئاسة النادي الأبيض، لحين الدعوة إلى إجراء انتخابات. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T16:01+0000
2021-11-22T16:01+0000
الأخبار
مجتمع
رياضة
أخبار الزمالك اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0a/1047131040_0:166:3116:1927_1920x0_80_0_0_7f2b651c03f7a1db4a1930636e63edd3.jpg
وأشار المصدر، إلى أن الوزارة "ستشرح خلال الساعات المقبلة كافة التفاصيل حول عودة منصور، والموعد المحتمل لانتخابات الزمالك"، مؤكدا أن الاتجاه السائد الآن، هو الحفاظ على استقرار قلعة رياضية مصرية كبيرة مثل نادي الزمالك.وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنها ستسلم القلعة البيضاء إلى الجهات الإدارية اليوم الاثنين، وذلك بعد انتهاء مدتها ومهمتها مع النادي. ونقلت بوابة "أخبار اليوم"، عن مصدر من داخل اللجنة، قوله إن الاثنين 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، هو نهاية مدة عمل اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مضيفا أن هناك سيناريوهان لإدارة نادي الزمالك في الفترة المقبلة لحين موعد الانتخابات.في السياق، ذكرت إذاعة "OnSport FM"، أمس الأحد، أن "وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، قرر عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل".يذكر أن أشرف صبحي كان قد عين لجنة حسين لبيب لإدارة نادي الزمالك في شهر مايو/ أيار الماضي، وضمت اللجنة في عضويتها محمد الإتربي نائب، والأعضاء حسين السيد وعمرو أدهم وحسام المندوه، وهاني برزي، كما ضمت اللجنة حسين السمري في منصب المدير التنفيذي وعاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي وطارق جبريل مديرا ماليا.وحسب تقارير صحفية، فإن الدعوى لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس جديد لنادي الزمالك ستتم خلال الساعات القليلة القادمة.تابع أحدث أخبار الزمالك اليوم عبر سبوتنيك عربي.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/انتهاء-عمل-اللجنة-المكلفة-بإدارة-نادي-الزمالك-وتكهنات-بعودة-مرتضى-منصور-1050766701.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0a/1047131040_0:67:3116:2026_1920x0_80_0_0_b16f4a84169444ae1574a4002a90e4a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, مجتمع, رياضة, أخبار الزمالك اليوم

الإعلان عن اجتماع كبير قد يعيد مرتضى منصور إلى رئاسة نادي الزمالك

16:01 GMT 22.11.2021
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHEDرئيس نادي الزمالك المصري، عضو مجلس النواب المستشار مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك المصري، عضو مجلس النواب المستشار مرتضى منصور - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
تابعنا عبر
التقى وزير الشباب والرياضة في مصر، أشرف صبحي، رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، لبحث عودته إلى رئاسة النادي الأبيض، لحين الدعوة إلى إجراء انتخابات.
محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك خلال مباراة الأهلي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
انتهاء عمل اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وتكهنات بعودة مرتضى منصور
21 نوفمبر, 15:27 GMT
وأشار المصدر، إلى أن الوزارة "ستشرح خلال الساعات المقبلة كافة التفاصيل حول عودة منصور، والموعد المحتمل لانتخابات الزمالك"، مؤكدا أن الاتجاه السائد الآن، هو الحفاظ على استقرار قلعة رياضية مصرية كبيرة مثل نادي الزمالك.
وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنها ستسلم القلعة البيضاء إلى الجهات الإدارية اليوم الاثنين، وذلك بعد انتهاء مدتها ومهمتها مع النادي. ونقلت بوابة "أخبار اليوم"، عن مصدر من داخل اللجنة، قوله إن الاثنين 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، هو نهاية مدة عمل اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مضيفا أن هناك سيناريوهان لإدارة نادي الزمالك في الفترة المقبلة لحين موعد الانتخابات.
في السياق، ذكرت إذاعة "OnSport FM"، أمس الأحد، أن "وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، قرر عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل".
يذكر أن أشرف صبحي كان قد عين لجنة حسين لبيب لإدارة نادي الزمالك في شهر مايو/ أيار الماضي، وضمت اللجنة في عضويتها محمد الإتربي نائب، والأعضاء حسين السيد وعمرو أدهم وحسام المندوه، وهاني برزي، كما ضمت اللجنة حسين السمري في منصب المدير التنفيذي وعاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي وطارق جبريل مديرا ماليا.
وحسب تقارير صحفية، فإن الدعوى لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس جديد لنادي الزمالك ستتم خلال الساعات القليلة القادمة.
تابع أحدث أخبار الزمالك اليوم عبر سبوتنيك عربي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:16 GMTالقنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
06:50 GMTوفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق
06:40 GMTإصابة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء عرض حلقة برنامجها "90 دقيقة"
06:20 GMTمشكلة تجرد المقاتلات الخفية الأمريكية من "غطاء الإخفاء" عند الاقتراب من روسيا