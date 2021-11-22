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الاستخبارات الروسية: الخارجية الأمريكية تنشر معلومات كاذبة حول تمركز القوات الروسية لغزو أوكرانيا
الاستخبارات الروسية: الخارجية الأمريكية تنشر معلومات كاذبة حول تمركز القوات الروسية لغزو أوكرانيا
صرح جهاز المخابرات الخارجية الروسي أن وزارة الخارجية الأمريكية تنشر معلومات كاذبة تمامًا حول تمركز القوات الروسية من أجل غزو عسكري مزعوم لأوكرانيا. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان جهاز المخابرات: "يعلن المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن المسؤولين في واشنطن دأبوا مؤخرًا على ترهيب المجتمع الدولي بمزاعم إعداد روسيا لـ "عدوان" ضد أوكرانيا. وفقًا للبيانات الواردة، فإن وزارة الخارجية الأمريكية تقوم من خلال القنوات الدبلوماسية بتمرير معلومات كاذبة تماما إلى حلفائها وشركائها حول تمركز القوات في بلادنا لغزو عسكري لأوكرانيا".كما أعلن نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشوف، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن روسيا لم تستخدم أبدا قواتها المسلحة للاستيلاء على أراض أجنبية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الروسية لا تُستخدم في جنوب شرقي أوكرانيا.وقال كوساتشوف عبر قناة "روسيا 24" معلقا على المزاعم الغربية بشأن "التهديد الروسي" لأوكرانيا:وأشار السيناتور الروسي إلى أن روسيا لم تستخدم قواتها المسلحة أبدا للاستيلاء على أراض أجنبية.
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العالم, الأخبار

الاستخبارات الروسية: الخارجية الأمريكية تنشر معلومات كاذبة حول تمركز القوات الروسية لغزو أوكرانيا

13:33 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 13:41 GMT 22.11.2021)
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مدينة موسكو في فصل الشتاء 2019 - ضفة الكرملين على نهر موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
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صرح جهاز المخابرات الخارجية الروسي أن وزارة الخارجية الأمريكية تنشر معلومات كاذبة تمامًا حول تمركز القوات الروسية من أجل غزو عسكري مزعوم لأوكرانيا.
وجاء في بيان جهاز المخابرات: "يعلن المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن المسؤولين في واشنطن دأبوا مؤخرًا على ترهيب المجتمع الدولي بمزاعم إعداد روسيا لـ "عدوان" ضد أوكرانيا. وفقًا للبيانات الواردة، فإن وزارة الخارجية الأمريكية تقوم من خلال القنوات الدبلوماسية بتمرير معلومات كاذبة تماما إلى حلفائها وشركائها حول تمركز القوات في بلادنا لغزو عسكري لأوكرانيا".
وأوضح البيان: "يرسم الأمريكيون صورة مروعة لكيفية بدء جحافل الدبابات الروسية في سحق المدن الأوكرانية، وإقناعهم بأن لديهم بعض المعلومات الموثوقة حول نوايا روسيا".
كما أعلن نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشوف، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن روسيا لم تستخدم أبدا قواتها المسلحة للاستيلاء على أراض أجنبية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الروسية لا تُستخدم في جنوب شرقي أوكرانيا.
وقال كوساتشوف عبر قناة "روسيا 24" معلقا على المزاعم الغربية بشأن "التهديد الروسي" لأوكرانيا:
"في تاريخ العلاقات الدولية، روسيا لم تهاجم أحدا قط، لا في حالة جورجيا، ولا في حالة شبه جزيرة القرم، ولا في حالة جنوب شرقي أوكرانيا".
وأشار السيناتور الروسي إلى أن روسيا لم تستخدم قواتها المسلحة أبدا للاستيلاء على أراض أجنبية.
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