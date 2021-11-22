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الاستخبارات الروسية: السياسة الاستفزازية لواشنطن وبروكسل تعزز شعور كييف بالإفلات من العقاب
الاستخبارات الروسية: السياسة الاستفزازية لواشنطن وبروكسل تعزز شعور كييف بالإفلات من العقاب
أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن السياسة الاستفزازية التي تنتهجها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تعزز لدى أوكرانيا الشعور... 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T15:17+0000
2021-11-22T15:33+0000
روسيا
الأخبار
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وذكرت الاستخبارات الخارجية الروسية، أن وزارة الخارجية الأمريكية تنشر معلومات كاذبة تماماً بشأن تركيز القوات المسلحة على الأراضي الروسية لغزو أوكرانيا.وأضاف البيان: "يصرح المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أن المسؤولين في واشنطن دأبوا مؤخرا على ترهيب المجتمع الدولي بمزاعم إعداد روسيا لـ "عدوان" ضد أوكرانيا. ووفقًا للبيانات الواردة، فإن وزارة الخارجية الأمريكية تقوم من خلال القنوات الدبلوماسية بتمرير معلومات كاذبة تماماً إلى حلفائها وشركائها، حول تركيز القوات على أراضي بلادنا لغزو عسكري لأوكرانيا".وتابع البيان: "يرسم الأمريكيون صورة مروعة لكيفية بدء جحافل الدبابات الروسية في سحق المدن الأوكرانية، وإقناعهم بأن لديهم بعض المعلومات الموثوقة حول نوايا روسيا؛ وأنه من المدهش السرعة التي تتحول فيها إدارة السياسة الخارجية المحترمة، إلى حد كبير، لبوق للدعاية الكاذبة".وفي وقت سابق، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن عدد الاستفزازات من أوكرانيا في دونباس يتزايد بشكل كبير، ويتم تنفيذها باستخدام الأسلحة التي قدمها حلف شمال الأطلسي إلى كييف.
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الاستخبارات الروسية: السياسة الاستفزازية لواشنطن وبروكسل تعزز شعور كييف بالإفلات من العقاب

15:17 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 15:33 GMT 22.11.2021)
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الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
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أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن السياسة الاستفزازية التي تنتهجها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تعزز لدى أوكرانيا الشعور بالتساهل والإفلات من العقاب، مثلما حدث في جورجيا قبل أحداث أغسطس/ آب عام 2008.
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وذكرت الاستخبارات الخارجية الروسية، أن وزارة الخارجية الأمريكية تنشر معلومات كاذبة تماماً بشأن تركيز القوات المسلحة على الأراضي الروسية لغزو أوكرانيا.
وأضاف البيان: "يصرح المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أن المسؤولين في واشنطن دأبوا مؤخرا على ترهيب المجتمع الدولي بمزاعم إعداد روسيا لـ "عدوان" ضد أوكرانيا. ووفقًا للبيانات الواردة، فإن وزارة الخارجية الأمريكية تقوم من خلال القنوات الدبلوماسية بتمرير معلومات كاذبة تماماً إلى حلفائها وشركائها، حول تركيز القوات على أراضي بلادنا لغزو عسكري لأوكرانيا".
وتابع البيان: "يرسم الأمريكيون صورة مروعة لكيفية بدء جحافل الدبابات الروسية في سحق المدن الأوكرانية، وإقناعهم بأن لديهم بعض المعلومات الموثوقة حول نوايا روسيا؛ وأنه من المدهش السرعة التي تتحول فيها إدارة السياسة الخارجية المحترمة، إلى حد كبير، لبوق للدعاية الكاذبة".
وفي وقت سابق، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن عدد الاستفزازات من أوكرانيا في دونباس يتزايد بشكل كبير، ويتم تنفيذها باستخدام الأسلحة التي قدمها حلف شمال الأطلسي إلى كييف.
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