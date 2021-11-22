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البيت الأبيض يقول إن بايدن يعتزم الترشح لإعادة انتخابه عام 2024
البيت الأبيض يقول إن بايدن يعتزم الترشح لإعادة انتخابه عام 2024
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية في عام 2024. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T22:42+0000
2021-11-23T09:38+0000
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الأخبار
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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وقالت ساكي خلال مؤتمر صحفي على متن طائرة الرئاسة، ردا على سؤال عما إذا كان بايدن سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2024: "إن هذه نيته".عانى بايدن (79 عاما) من معدلات تأييد منخفضة في الأشهر الأخيرة جراء بعض القرارات، مما دفع بعض الديمقراطيين إلى التساؤل عما إذا كان قد لا يسعى إلى فترة ولاية أخرى مدتها أربع سنوات.وكانت تقارير أمريكية كشفت يوم السبت أن بايدن، أخبر حلفاءه أنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه في ‏انتخابات عام 2024، رغم المخاوف من عمره وانخفاض معدل تأييده.‏وأكد أحد المتبرعين للحزب الديمقراطي الأمريكي، باري غودمان، في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" أنه يأمل أن يترشح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في انتخابات 2024، وذلك لأن "أي ديمقراطي قادر على هزيمته".وتابع غودمان الذي خدم في اللجنة المالية لجو بايدن لحملته لعام 2020:وتبلغ نسبة التأييد لبايدن 42.5 في المئة، ونسبة تصنيفه المعارض 51.8 في المائة، وفقا لمتوسط ​​استطلاعات الرأي الذي أجراه موقع "فايف ثيرتي إيت".وأتم جو بايدن عامه الـ 79 عاما، السبت، وأكد طبيبه في أعقاب فحص طبي روتيني خضع له، يوم الجمعة، أنه "يتمتع بصحة جيدة ونشط" و"لائق لتنفيذ مهام الرئاسة بنجاح".ولم يعلن دونالد ترامب (75 عاما) رسميا، حتى الآن، عن خوضه سباق الترشح للرئاسة في عام 2024، رغم تلميحه إلى ذلك في أكثر من مناسبة.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/تقارير-بايدن-يخبر-حلفائه-أنه-سيرشح-نفسه-لإعادة-انتخابه-في-2024-1050764609.html
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العالم, الأخبار, الرئيس الأمريكي جو بايدن

البيت الأبيض يقول إن بايدن يعتزم الترشح لإعادة انتخابه عام 2024

22:42 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 09:38 GMT 23.11.2021)
© REUTERS / JONATHAN ERNSTالرئيس الأمريكي، جو بايدن، أثناء مغادرته الفحص الطبي السنوي في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في بيثيسدا، ماريلاند، الولايات المتحدة، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أثناء مغادرته الفحص الطبي السنوي في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في بيثيسدا، ماريلاند، الولايات المتحدة، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية في عام 2024.
وقالت ساكي خلال مؤتمر صحفي على متن طائرة الرئاسة، ردا على سؤال عما إذا كان بايدن سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2024: "إن هذه نيته".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
تقارير: بايدن يخبر حلفاءه أنه سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في 2024‏
21 نوفمبر, 12:20 GMT
عانى بايدن (79 عاما) من معدلات تأييد منخفضة في الأشهر الأخيرة جراء بعض القرارات، مما دفع بعض الديمقراطيين إلى التساؤل عما إذا كان قد لا يسعى إلى فترة ولاية أخرى مدتها أربع سنوات.
وكانت تقارير أمريكية كشفت يوم السبت أن بايدن، أخبر حلفاءه أنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه في ‏انتخابات عام 2024، رغم المخاوف من عمره وانخفاض معدل تأييده.‏
وأكد أحد المتبرعين للحزب الديمقراطي الأمريكي، باري غودمان، في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" أنه يأمل أن يترشح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في انتخابات 2024، وذلك لأن "أي ديمقراطي قادر على هزيمته".
وتابع غودمان الذي خدم في اللجنة المالية لجو بايدن لحملته لعام 2020:
"في نهاية المطاف، لن يقوم الناس باختيار الطاغية في السلطة مرة أخرى".
وتبلغ نسبة التأييد لبايدن 42.5 في المئة، ونسبة تصنيفه المعارض 51.8 في المائة، وفقا لمتوسط ​​استطلاعات الرأي الذي أجراه موقع "فايف ثيرتي إيت".
وأتم جو بايدن عامه الـ 79 عاما، السبت، وأكد طبيبه في أعقاب فحص طبي روتيني خضع له، يوم الجمعة، أنه "يتمتع بصحة جيدة ونشط" و"لائق لتنفيذ مهام الرئاسة بنجاح".
ولم يعلن دونالد ترامب (75 عاما) رسميا، حتى الآن، عن خوضه سباق الترشح للرئاسة في عام 2024، رغم تلميحه إلى ذلك في أكثر من مناسبة.
© Sputnik / Mohamed Hassanمن هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46
من هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
من هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46
© Sputnik / Mohamed Hassan
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