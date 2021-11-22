https://arabic.sputniknews.com/20211122/البيت-الأبيض-يقول-إن-بايدن-لديه-نية-الترشح-لولاية-ثانية-عام-2024-1050779247.html

البيت الأبيض يقول إن بايدن يعتزم الترشح لإعادة انتخابه عام 2024

البيت الأبيض يقول إن بايدن يعتزم الترشح لإعادة انتخابه عام 2024

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية في عام 2024. 22.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-22T22:42+0000

2021-11-22T22:42+0000

2021-11-23T09:38+0000

العالم

الأخبار

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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وقالت ساكي خلال مؤتمر صحفي على متن طائرة الرئاسة، ردا على سؤال عما إذا كان بايدن سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2024: "إن هذه نيته".عانى بايدن (79 عاما) من معدلات تأييد منخفضة في الأشهر الأخيرة جراء بعض القرارات، مما دفع بعض الديمقراطيين إلى التساؤل عما إذا كان قد لا يسعى إلى فترة ولاية أخرى مدتها أربع سنوات.وكانت تقارير أمريكية كشفت يوم السبت أن بايدن، أخبر حلفاءه أنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه في ‏انتخابات عام 2024، رغم المخاوف من عمره وانخفاض معدل تأييده.‏وأكد أحد المتبرعين للحزب الديمقراطي الأمريكي، باري غودمان، في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" أنه يأمل أن يترشح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في انتخابات 2024، وذلك لأن "أي ديمقراطي قادر على هزيمته".وتابع غودمان الذي خدم في اللجنة المالية لجو بايدن لحملته لعام 2020:وتبلغ نسبة التأييد لبايدن 42.5 في المئة، ونسبة تصنيفه المعارض 51.8 في المائة، وفقا لمتوسط ​​استطلاعات الرأي الذي أجراه موقع "فايف ثيرتي إيت".وأتم جو بايدن عامه الـ 79 عاما، السبت، وأكد طبيبه في أعقاب فحص طبي روتيني خضع له، يوم الجمعة، أنه "يتمتع بصحة جيدة ونشط" و"لائق لتنفيذ مهام الرئاسة بنجاح".ولم يعلن دونالد ترامب (75 عاما) رسميا، حتى الآن، عن خوضه سباق الترشح للرئاسة في عام 2024، رغم تلميحه إلى ذلك في أكثر من مناسبة.

https://arabic.sputniknews.com/20211121/تقارير-بايدن-يخبر-حلفائه-أنه-سيرشح-نفسه-لإعادة-انتخابه-في-2024-1050764609.html

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العالم, الأخبار, الرئيس الأمريكي جو بايدن