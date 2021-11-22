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https://arabic.sputniknews.com/20211122/التحالف-العربي-يحذر-من-خطر-وشيك-على-الملاحة-بجنوب-البحر-الأحمر-1050769724.html
التحالف العربي يحذر من خطر وشيك على الملاحة جنوبي البحر الأحمر
التحالف العربي يحذر من خطر وشيك على الملاحة جنوبي البحر الأحمر
ذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية، في وقت مبكر اليوم الاثنين، أن قوات التحالف الذي تقوده السعودية أعلن رصد مؤشرات خطر وشيك يهدد الملاحة والتجارة العالمية جنوبي... 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T00:24+0000
2021-11-22T00:24+0000
2021-11-22T04:31+0000
الأخبار
العالم العربي
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وأضافت التقارير أن التحالف رصد تحركات ونشاطا عدائيا لقوات "أنصار الله" اليمنية باستخدام زوارق مفخخة.وقال التحالف، إنه يتخذ إجراءات لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة.ولم تذكر التقارير مزيدا من التفاصيل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي
التحالف العربي يحذر من خطر وشيك على الملاحة جنوبي البحر الأحمر
00:24 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 04:31 GMT 22.11.2021)
ذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية، في وقت مبكر اليوم الاثنين، أن قوات التحالف الذي تقوده السعودية أعلن رصد مؤشرات خطر وشيك يهدد الملاحة والتجارة العالمية جنوبي البحر الأحمر.
وأضافت التقارير أن التحالف رصد تحركات ونشاطا عدائيا
لقوات "أنصار الله" اليمنية باستخدام زوارق مفخخة.
وقال التحالف، إنه يتخذ إجراءات لتحييد التهديد البحري
وضمان حرية الملاحة.
ولم تذكر التقارير مزيدا من التفاصيل.