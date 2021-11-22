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التحالف العربي يحذر من خطر وشيك على الملاحة جنوبي البحر الأحمر
التحالف العربي يحذر من خطر وشيك على الملاحة جنوبي البحر الأحمر
ذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية، في وقت مبكر اليوم الاثنين، أن قوات التحالف الذي تقوده السعودية أعلن رصد مؤشرات خطر وشيك يهدد الملاحة والتجارة العالمية جنوبي... 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T00:24+0000
2021-11-22T04:31+0000
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وأضافت التقارير أن التحالف رصد تحركات ونشاطا عدائيا لقوات "أنصار الله" اليمنية باستخدام زوارق مفخخة.وقال التحالف، إنه يتخذ إجراءات لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة.ولم تذكر التقارير مزيدا من التفاصيل.
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الأخبار, العالم العربي

التحالف العربي يحذر من خطر وشيك على الملاحة جنوبي البحر الأحمر

00:24 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 04:31 GMT 22.11.2021)
© REUTERS / Ahmed Yosriالمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020
المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / Ahmed Yosri
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ذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية، في وقت مبكر اليوم الاثنين، أن قوات التحالف الذي تقوده السعودية أعلن رصد مؤشرات خطر وشيك يهدد الملاحة والتجارة العالمية جنوبي البحر الأحمر.
وأضافت التقارير أن التحالف رصد تحركات ونشاطا عدائيا لقوات "أنصار الله" اليمنية باستخدام زوارق مفخخة.
وقال التحالف، إنه يتخذ إجراءات لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة.
ولم تذكر التقارير مزيدا من التفاصيل.
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