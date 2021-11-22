تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
القنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
https://arabic.sputniknews.com/20211122/الجيش-الإسرائيلي-القبض-على-50-عنصرا-من-حماس-لإحباط-عمليات-تخريبية-1050777512.html
الجيش الإسرائيلي: القبض على 50 عنصرا من "حماس" وإحباط عمليات تخريبية
الجيش الإسرائيلي: القبض على 50 عنصرا من "حماس" وإحباط عمليات تخريبية
أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال أكثر من 50 عنصراً من حركة "حماس" وضبط أحزمة ناسفة ومتفجرات كانت ستستخدم لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل إسرائيل، وذلك في إطار إحباط... 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T17:36+0000
2021-11-23T10:08+0000
العالم
الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102521/23/1025212306_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_cd5ce299f13bc098b18c3323ec4142ba.jpg
القاهرة - سبوتنيك. صرح الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الاثنين، "قامت قوات جيش الدفاع وبالتعاون مع الشاباك (الأمن العام) وشرطة إسرائيل، على مدى الأشهر الأخيرة، بتنفيذ أكثر من 50 اعتقالا لإرهابيين من عناصر حماس".وأشار البيان إلى أن العملية استهدفت "بنى تحتية تخريبية" في مناطق الضفة الغربية كانت ستستخدم في الضفة والقدس.وجاء في البيان "شاركت في الحملة قوات من وحدات النخبة في جيش الدفاع تتقدمهم وحدة دوفدفان، في اعتقال عدد كبير من المخربين كما تم ضبط وسائل قتالية، أسلحة، ومتفجرات ومعدات عسكرية وحزام ناسف ثقيل الحجم."وأردف: "نجاح هذه الحملة ساهم في إحباط مخططات إرهابية وجاء نتيجة إنجاز استخباراتي وعملياتي للجيش والشاباك والشرطة، واستخدام قدرات متقدمة ومهنية عالية."وقال الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان أنه "تم اعتقال أكثر من 50 إرهابياً من حماس وضبط 4 أحزمة ناسفة وأموال وأسلحة ومتفجرات كانت تعدّ لتصنيع أربع أحزمة ناسفة".وأضاف أن العملية شملت استهداف "بنية تحتية إرهابية كبيرة تابعة لحماس في الضفة الغربية قادها صالح العاروري خططت لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل إسرائيل."وقُتل أمس الأحد إسرائيلي وأُصيب ثلاثة آخرون بينهم شرطيان في عملية إطلاق نار في البلدة القديمة بالقدس نفذها مسلحان فلسطينيان، قتلت الشرطة الإسرائيلية أحدهما، بينما فر الآخر.وأعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، أن أحد المسلحين ينتمي لحركة "حماس"، فيما تبنت الحركة العملية.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار إسرائيل اليوم مع سبوتنيك.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/رئيس-إسرائيل-يدعو-المجتمع-الدولي-لتصنيف-حماس-منظمة-إرهابية-1050766342.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102521/23/1025212306_448:0:5568:3840_1920x0_80_0_0_3ded1161bce53088d858641d70eaede1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإسرائيلي: القبض على 50 عنصرا من "حماس" وإحباط عمليات تخريبية

17:36 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 10:08 GMT 23.11.2021)
© AP Photo / Oded Baliltyاعتقال قوات الشرطة الإسرائيلية للفلسطينيين خلال مواجهات في البلدة القديمة في القدس، فلسطين 19 يوليو/ تموز 2017
اعتقال قوات الشرطة الإسرائيلية للفلسطينيين خلال مواجهات في البلدة القديمة في القدس، فلسطين 19 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / Oded Balilty
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال أكثر من 50 عنصراً من حركة "حماس" وضبط أحزمة ناسفة ومتفجرات كانت ستستخدم لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل إسرائيل، وذلك في إطار إحباط شبكة تابعة لـ"حماس" كانت تعمل في الضفة الغربية.
القاهرة - سبوتنيك. صرح الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الاثنين، "قامت قوات جيش الدفاع وبالتعاون مع الشاباك (الأمن العام) وشرطة إسرائيل، على مدى الأشهر الأخيرة، بتنفيذ أكثر من 50 اعتقالا لإرهابيين من عناصر حماس".
الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، وزوجته، أثناء تلقيهما جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد، 30 يوليو/ تموز 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
رئيس إسرائيل يدعو المجتمع الدولي لتصنيف "حماس" منظمة إرهابية
21 نوفمبر, 14:42 GMT
وأشار البيان إلى أن العملية استهدفت "بنى تحتية تخريبية" في مناطق الضفة الغربية كانت ستستخدم في الضفة والقدس.
وجاء في البيان "شاركت في الحملة قوات من وحدات النخبة في جيش الدفاع تتقدمهم وحدة دوفدفان، في اعتقال عدد كبير من المخربين كما تم ضبط وسائل قتالية، أسلحة، ومتفجرات ومعدات عسكرية وحزام ناسف ثقيل الحجم."
وأردف: "نجاح هذه الحملة ساهم في إحباط مخططات إرهابية وجاء نتيجة إنجاز استخباراتي وعملياتي للجيش والشاباك والشرطة، واستخدام قدرات متقدمة ومهنية عالية."
وقال الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان أنه "تم اعتقال أكثر من 50 إرهابياً من حماس وضبط 4 أحزمة ناسفة وأموال وأسلحة ومتفجرات كانت تعدّ لتصنيع أربع أحزمة ناسفة".
وأضاف أن العملية شملت استهداف "بنية تحتية إرهابية كبيرة تابعة لحماس في الضفة الغربية قادها صالح العاروري خططت لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل إسرائيل."
وقُتل أمس الأحد إسرائيلي وأُصيب ثلاثة آخرون بينهم شرطيان في عملية إطلاق نار في البلدة القديمة بالقدس نفذها مسلحان فلسطينيان، قتلت الشرطة الإسرائيلية أحدهما، بينما فر الآخر.
وأعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، أن أحد المسلحين ينتمي لحركة "حماس"، فيما تبنت الحركة العملية.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار إسرائيل اليوم مع سبوتنيك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:16 GMTالقنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
06:50 GMTوفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق
06:40 GMTإصابة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء عرض حلقة برنامجها "90 دقيقة"
06:20 GMTمشكلة تجرد المقاتلات الخفية الأمريكية من "غطاء الإخفاء" عند الاقتراب من روسيا