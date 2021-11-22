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الجيش اليمني يعلن مقتل قيادي في "أنصار الله" بقصف على غربي تعز
الجيش اليمني يعلن مقتل قيادي في "أنصار الله" بقصف على غربي تعز
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الاثنين، مقتل قيادي ميداني في جماعة "أنصار الله"، خلال قصف في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
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2021-11-22T12:50+0000
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وأضاف أن "الاستهداف أسفر أيضاً عن مقتل القيادي مشتاق أحمد بن أحمد وعدد من عناصرهم (الجماعة)، فيما أصيب، عبد الرحمن احمد عبد السلام الجرزي وشقيق القيادي هجوان وعدد آخر من المرافقين".وجاء القصف غداة إعلان القوات اليمنية المشتركة تقدمها الميداني والسيطرة على مناطق ومرتفعات، وصولاً إلى مشارف مدينة البَرح مديرية مقَبنة، غرب محافظة تعز، كما سيطرت على جبال مطلة على الطريق الرابط بين محافظتي تعز والحديدة.وفي الثاني من الشهر الجاري، استعاد الجيش اليمني مواقع من قبضة جماعة "أنصار الله" في وادي حذران وقرية تبيشعة غرب تعز، حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك".وتكتسب محافظة تعز التي تتقاسم القوات الحكومية وجماعة "أنصار الله"، السيطرة عليها، أهمية استراتيجية لموقعها على ساحل البحر الأحمر وصولاً إلى مضيق باب المندب أحد أهم الطرق البحرية الإستراتيجية في العالم.والقتال في محافظة تعز يمثل جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211117/الجيش-اليمني-يعلن-انطلاق-وحدة-عسكرية-جديدة-لقتال-أنصار-الله-في-مأرب-صور-1050731542.html
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العالم العربي, الأخبار

الجيش اليمني يعلن مقتل قيادي في "أنصار الله" بقصف على غربي تعز

12:50 GMT 22.11.2021
© AP Photo / Yemen's Defense Ministryجنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ
جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / Yemen's Defense Ministry
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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الاثنين، مقتل قيادي ميداني في جماعة "أنصار الله"، خلال قصف في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2021
الجيش اليمني يعلن انطلاق وحدة عسكرية جديدة لقتال "أنصار الله" في مأرب... صور
17 نوفمبر, 15:16 GMT
وأضاف أن "الاستهداف أسفر أيضاً عن مقتل القيادي مشتاق أحمد بن أحمد وعدد من عناصرهم (الجماعة)، فيما أصيب، عبد الرحمن احمد عبد السلام الجرزي وشقيق القيادي هجوان وعدد آخر من المرافقين".
وجاء القصف غداة إعلان القوات اليمنية المشتركة تقدمها الميداني والسيطرة على مناطق ومرتفعات، وصولاً إلى مشارف مدينة البَرح مديرية مقَبنة، غرب محافظة تعز، كما سيطرت على جبال مطلة على الطريق الرابط بين محافظتي تعز والحديدة.
وفي الثاني من الشهر الجاري، استعاد الجيش اليمني مواقع من قبضة جماعة "أنصار الله" في وادي حذران وقرية تبيشعة غرب تعز، حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك".
وتكتسب محافظة تعز التي تتقاسم القوات الحكومية وجماعة "أنصار الله"، السيطرة عليها، أهمية استراتيجية لموقعها على ساحل البحر الأحمر وصولاً إلى مضيق باب المندب أحد أهم الطرق البحرية الإستراتيجية في العالم.
والقتال في محافظة تعز يمثل جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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