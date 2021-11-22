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الحكومة التونسية تكشف رقما ضخما عن شكاوى العنف ضد المرأة في البلاد
الحكومة التونسية تكشف رقما ضخما عن شكاوى العنف ضد المرأة في البلاد
كشفت وزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية، اليوم الاثتين، عن رقم ضخم للشكاوى من العنف ضد المرأة في تونس. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T16:55+0000
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وحسب بيان للوزارة نشره موقع نسمة التونسي، قالت: "يتلقى الخط الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة، الذي يعدّ من آليات المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، أكثر من 15 ألف مكالمة سنويا".وطبقا لبيانات الوزارة فإن هذا الرقم يعني أن الخط الخاص بتلقي شكاوى العنف ضد المرأة يستقبل يوميا قرابة 42 شكوى.وأوضح البيان أن الفترة ما بين شهري يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول، قد شهدت قرابة 6284 مكالمة.ولفتت الوزارة إلى أنها أعدت "أخصائيين نفسانيين واجتماعيين وحقوقيين لتأمين استقبال وإرشاد وتوجيه المرأة ضحية العنف".يشار إلى أن الخط الأخضر يقوم بـ "توعية النساء ضحايا العنف بحقوقهن وبالإجراءات الإدارية والقضائية التي تساعدهن على الولوج إلى العدالة، ويقوم بإرشادهن للخدمات المتوفرة لدى مختلف الهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني".** تابع المزيد من أخبار تونس اليوم على سبوتنيك
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العالم العربي, الأخبار, أخبار تونس اليوم

الحكومة التونسية تكشف رقما ضخما عن شكاوى العنف ضد المرأة في البلاد

16:55 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 10:13 GMT 23.11.2021)
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSIتونسيات في جنازة السبسي
تونسيات في جنازة السبسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
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كشفت وزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية، اليوم الاثتين، عن رقم ضخم للشكاوى من العنف ضد المرأة في تونس.
وحسب بيان للوزارة نشره موقع نسمة التونسي، قالت: "يتلقى الخط الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة، الذي يعدّ من آليات المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، أكثر من 15 ألف مكالمة سنويا".
نزيهة العيدي وزيرة المرأة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2018
في حوارها مع "سبوتنيك"... وزيرة المرأة التونسية تكشف خطط مواجهة العنف ضد المرأة
27 يوليو 2018, 14:06 GMT
وطبقا لبيانات الوزارة فإن هذا الرقم يعني أن الخط الخاص بتلقي شكاوى العنف ضد المرأة يستقبل يوميا قرابة 42 شكوى.
وأوضح البيان أن الفترة ما بين شهري يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول، قد شهدت قرابة 6284 مكالمة.
ولفتت الوزارة إلى أنها أعدت "أخصائيين نفسانيين واجتماعيين وحقوقيين لتأمين استقبال وإرشاد وتوجيه المرأة ضحية العنف".
يشار إلى أن الخط الأخضر يقوم بـ "توعية النساء ضحايا العنف بحقوقهن وبالإجراءات الإدارية والقضائية التي تساعدهن على الولوج إلى العدالة، ويقوم بإرشادهن للخدمات المتوفرة لدى مختلف الهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني".
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