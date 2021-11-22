https://arabic.sputniknews.com/20211122/الخارجية-الروسية-تعلن-أن-لقاء-بوتين-مع-بايدن-قيد-التحضير-وعون-يأمل-في-حل-الأزمة-مع-السعودية-1050774212.html

الخارجية الروسية تعلن أن لقاء بوتين مع بايدن قيد التحضير.. وعون يأمل في حل الأزمة مع السعودية

الخارجية الروسية تعلن أن لقاء بوتين مع بايدن قيد التحضير.. وعون يأمل في حل الأزمة مع السعودية

الموضوعات: الخارجية الروسية تعلن أن لقاء بوتين مع بايدن قيد التحضير وأجندته هائلة، وعون يأمل في التوصل لحل أزمة لبنان مع السعودية ويدعو للفصل بين مواقف الدولة... 22.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-22T12:58+0000

2021-11-22T12:58+0000

2021-11-22T12:58+0000

عالم سبوتنيك

راديو

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أعلن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، يوم الأحد، أن اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن يتطلب تحضيرا جيدا، وهو ما يجري في الوقت الحالي.وقال ريابكوف إن أجندة اللقاء المرتقب "هائلة"، مشيرا إلى أنه "لدى واشنطن مطالبات عدة ضد روسيا، بما في ذلك بشأن أوكرانيا، ويجب أن نشرح لهم التطورات، وهذا ما نعتني به الآن".وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، قال المحلل السياسي أحمد أصفهاني:وأوضح أصفهاني، أن "التحالف الروسي الصيني استراتيجي وليس مرهونا بوضع معين، وتريد واشنطن فك هذا التحالف، إلا أن روسيا والصين غير مستعدتين لتقديم تنازلات أو فك هذا التحالف".أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، الأحد، عن أمله في التوصل لحل بشأن الأزمة مع السعودية ودول خليجية في وقت قريب، مشيرا إلى "ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية، وما يمكن أن يصدر عن أفراد وجماعات".وشدد عون في خطاب بمناسبة ذكرى الاستقلال على "حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، لاسيما دول الخليج، وذلك انطلاقا من ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية، وبين ما يمكن أن يصدر عن أفراد وجماعات، خصوصاً وأن مقتضيات النظام الديمقراطي في لبنان تضمن حرية الرأي والتعبير".وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي، كمال ذبيان:وحول دعوة عون للفصل بين "الدولة وما يصدر عن جماعات"، قال ذبيان، إن "رئيس الدولة يحاول أن يقيم مسافة بينه وبين سياسات حزب الله، ويرسل رسالة بأن هناك تمايزا مع سياسات حزب الله وبالتالي إمكانية فتح حوار مع الدول العربية لا سيما الخليجية".قدم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، الأحد، أوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية ديسمبر/ كانون الأول، عشية إغلاق باب تلقي طلبات الترشح.وفي مشاهد بثها التلفزيون الرسمي، قدم الدبيبة أوراقه داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، وذلك بعد ساعات من انتقاده لقانون الانتخابات، وقوله إنه "تم تفصيله على أشخاص بعينهم"، واصفا الانتخابات بأنها "لا دستور فيها".وقال المحلل السياسي الليبي، محمد قسوط:وأوضح قشوط، أن "المفوضية تقبل بشكل مبدئي طلبات المترشحين، ثم تحيل ملفاتهم إلى النائب العام، حيث يتم الفصل النهائي وتحديد الملفات المحذوفة والمقبولة"، مؤكدا أن "كل ما يريده الدبيبة هو التحريض ضد المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء، ولن تقبل أوراق ترشحه".استمعوا إلى المزيد على برنامج "عالم سبوتنيك"...

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