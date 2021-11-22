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السعودية تبحث تعزيز استثماراتها النفطية عبر هذا البلد
السعودية تبحث تعزيز استثماراتها النفطية عبر هذا البلد
قالت شركة "أرامكو" السعودية إنها ستواصل البحث عن فرص استثمارية في أحد الاقتصادات الواعدة في آسيا، بعد أيام من إلغاء صفقة معها في هذا البلد. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T10:57+0000
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وذكرت "أرامكو" في بيان يوم الأحد: "تقدم الهند فرص نمو هائلة على المدى الطويل. وسوف نستمر في تقييم فرص الأعمال الجديدة والحالية مع شركائنا المحتملين"، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".وقعت "أرامكو" خطاب نوايا غير ملزم في أغسطس/ آب 2019 للحصول على حصة بنسبة 20% في وحدة تابعة لشركة "ريلاينس إندستريز" للنفط والكيماويات تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار.قالت "ريلاينس" إنها ستنسحب من الصفقة، يوم الجمعة. فيما قالت الشركة السعودية إن "ريلاينس وأرامكو لديهما علاقة طويلة الأمد وستواصلان البحث عن فرص استثمارية في الهند".في يونيو/ حزيران، قالت "ريلاينس" إنها تتوقع الانتهاء من صفقة الاستثمار مع "أرامكو" وعينت رئيس مجلس إدارة الأخيرة، ياسر الرميان، مديرا مستقلا في مجلس إدارتها. أحيا ذلك الآمال في إتمام الصفقة بشكل نهائي.
https://arabic.sputniknews.com/20211031/أرامكو-تعلن-تحقيق-أرباح-بنسبة-158-وتكشف-الأسباب-1050581013.html
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العالم العربي, الأخبار, اقتصاد, السعودية

السعودية تبحث تعزيز استثماراتها النفطية عبر هذا البلد

10:57 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 10:55 GMT 24.11.2021)
© AP Photo / John Mooreأرامكو
أرامكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / John Moore
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قالت شركة "أرامكو" السعودية إنها ستواصل البحث عن فرص استثمارية في أحد الاقتصادات الواعدة في آسيا، بعد أيام من إلغاء صفقة معها في هذا البلد.
وذكرت "أرامكو" في بيان يوم الأحد: "تقدم الهند فرص نمو هائلة على المدى الطويل. وسوف نستمر في تقييم فرص الأعمال الجديدة والحالية مع شركائنا المحتملين"، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".
موظف في منشأة نفط أرامكو السعودية في بقيق، 12 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2021
أرامكو تعلن تحقيق أرباح بنسبة 158% وتكشف الأسباب
31 أكتوبر, 07:55 GMT
وقعت "أرامكو" خطاب نوايا غير ملزم في أغسطس/ آب 2019 للحصول على حصة بنسبة 20% في وحدة تابعة لشركة "ريلاينس إندستريز" للنفط والكيماويات تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار.
قالت "ريلاينس" إنها ستنسحب من الصفقة، يوم الجمعة. فيما قالت الشركة السعودية إن "ريلاينس وأرامكو لديهما علاقة طويلة الأمد وستواصلان البحث عن فرص استثمارية في الهند".
في يونيو/ حزيران، قالت "ريلاينس" إنها تتوقع الانتهاء من صفقة الاستثمار مع "أرامكو" وعينت رئيس مجلس إدارة الأخيرة، ياسر الرميان، مديرا مستقلا في مجلس إدارتها. أحيا ذلك الآمال في إتمام الصفقة بشكل نهائي.
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