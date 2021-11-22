تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
القنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
https://arabic.sputniknews.com/20211122/السعودية-تنشر-فيديو-تقول-إنه-لتورط-الحرس-الثوري-وحزب-الله-بدعم-أنصار-الله-عسكريا-1050776964.html
السعودية تنشر فيديو تتهم فيه الحرس الثوري و"حزب الله" بدعم "أنصار الله" عسكريا
السعودية تنشر فيديو تتهم فيه الحرس الثوري و"حزب الله" بدعم "أنصار الله" عسكريا
وسائل إعلام سعودية تنشر مقطع فيديو تقول إنه يؤكد تورط عناصر الحرس الثوري و"حزب الله" بدعم الحوثيين عسكريًا. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T16:16+0000
2021-11-23T10:16+0000
العالم العربي
الأخبار
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101390/26/1013902626_0:0:1969:1108_1920x0_80_0_0_7205726ed70ddc2e36bd2e1b4779a7d1.jpg
نشرت وسائل إعلام سعودية مقطعا مصورا قالت إنه "يؤكد تورط عناصر من الحرس الثوري (الإيراني) وحزب الله (اللبناني) بدعم الحوثيين عسكريا".ونشرت فضائية "العربية" السعودية المقطع المصور وقالت إنها حصلت عليه، اليوم الاثنين، من تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولفتت إلى أنه يظهر "تدريبات للميليشيات الحوثي على طائرات أممية، بهدف اختبار منظومة جوية صاروخية".​وأشارت الفضائية إلى أنه في المقطع يظهر "تورط خبراء أجانب من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي، بشن عمليات عدائية دعمًا للحوثيين الذين حولوا مطار صنعاء إلى ثكنة عسكرية من خلال الدعم الإيراني".وأكدت أن الفيديو أظهر "تنفيذ عدد من العناصر الحوثية لتجارب واختبارات على إحدى المنظومات الجوية، عبر استخدام طائرة أممية أثناء الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء الدولي للتأكد من فاعلية المنظومة، باعتبار الطائرة هدفا جويا متحركا في محاكاة لسيناريوهات الاعتراض والتدمير".ونقلت الفضائية السعودية عن المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، تعليقه على المقطع المسرب، وقال إن "ايران حولت مطار العاصمة اليمنية لقاعدة عسكرية بعد أن أقامت جسرا جويا عام 2014 بمعدل 28 رحلة جوية أسبوعياً من طهران إلى صنعاء عبر الخطوط الجوية الإيرانية (ماهان اير) ونقلت كافة أنواع الأسلحة بينها أسلحة نوعية، لأتباعها الحوثيين".وأشار المالكي إلى أن "الميليشيات حولت المطار إلى ثكنة تضم ورش تركيب وتفخيخ وتخزين واطلاق للصواريخ البالستية والطائرات المسيرّة من أجل استهداف المدنيين والأعيان المدنية في الداخل اليمني".&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم مع سبوتنيك.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101390/26/1013902626_114:0:1679:1174_1920x0_80_0_0_bb7d6937c70bf642bc6bbc3797a29c06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الأخبار, أخبار السعودية اليوم

السعودية تنشر فيديو تتهم فيه الحرس الثوري و"حزب الله" بدعم "أنصار الله" عسكريا

16:16 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 10:16 GMT 23.11.2021)
© AFP 2021 / Mohammed Huwaisمطار صنعاء الدولي
مطار صنعاء الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© AFP 2021 / Mohammed Huwais
تابعنا عبر
وسائل إعلام سعودية تنشر مقطع فيديو تقول إنه يؤكد تورط عناصر الحرس الثوري و"حزب الله" بدعم الحوثيين عسكريًا.
نشرت وسائل إعلام سعودية مقطعا مصورا قالت إنه "يؤكد تورط عناصر من الحرس الثوري (الإيراني) وحزب الله (اللبناني) بدعم الحوثيين عسكريا".
ونشرت فضائية "العربية" السعودية المقطع المصور وقالت إنها حصلت عليه، اليوم الاثنين، من تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولفتت إلى أنه يظهر "تدريبات للميليشيات الحوثي على طائرات أممية، بهدف اختبار منظومة جوية صاروخية".
​وأشارت الفضائية إلى أنه في المقطع يظهر "تورط خبراء أجانب من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي، بشن عمليات عدائية دعمًا للحوثيين الذين حولوا مطار صنعاء إلى ثكنة عسكرية من خلال الدعم الإيراني".
وأكدت أن الفيديو أظهر "تنفيذ عدد من العناصر الحوثية لتجارب واختبارات على إحدى المنظومات الجوية، عبر استخدام طائرة أممية أثناء الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء الدولي للتأكد من فاعلية المنظومة، باعتبار الطائرة هدفا جويا متحركا في محاكاة لسيناريوهات الاعتراض والتدمير".
ونقلت الفضائية السعودية عن المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، تعليقه على المقطع المسرب، وقال إن "ايران حولت مطار العاصمة اليمنية لقاعدة عسكرية بعد أن أقامت جسرا جويا عام 2014 بمعدل 28 رحلة جوية أسبوعياً من طهران إلى صنعاء عبر الخطوط الجوية الإيرانية (ماهان اير) ونقلت كافة أنواع الأسلحة بينها أسلحة نوعية، لأتباعها الحوثيين".
وأشار المالكي إلى أن "الميليشيات حولت المطار إلى ثكنة تضم ورش تركيب وتفخيخ وتخزين واطلاق للصواريخ البالستية والطائرات المسيرّة من أجل استهداف المدنيين والأعيان المدنية في الداخل اليمني".
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم مع سبوتنيك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:25 GMTهل الحمر الوحشية بيضاء مع خطوط سوداء أم سوداء مع خطوط بيضاء؟
09:16 GMTالقنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
06:50 GMTوفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق
06:40 GMTإصابة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء عرض حلقة برنامجها "90 دقيقة"