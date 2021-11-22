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الشرطة الأمريكية تكشف عن اسم المتهم في عملية "دهس ويسكونسن" والتهم الموجهة إليه
الشرطة الأمريكية تكشف عن اسم المتهم في عملية "دهس ويسكونسن" والتهم الموجهة إليه
كشفت الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، عن اسم المتهم في عملية الدهس التي شهدتها ولاية ويسكونسن الأمريكية وأدت إلى مقتل خمسة على الأقل وإصابة نحو 40 آخرين. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T20:34+0000
2021-11-23T09:51+0000
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وقالت الشرطة في إفادة صحيفة، مساء اليوم، إن المتهم في حادث دهس خلال عرض بمناسبة عيد الميلاد في مدينة صغيرة بالولاية أمس يدعى داريل بروكس، 39 عامًا، من ميلووكي أكبر مدن الولاية.وأشارت الشرطة، في الإفادة التي نقلتها قناة "سكاي نيوز" إلى أنه سيُتهم بارتكاب خمس جرائم قتل عمد، مع اتهامات إضافية بناء على التحقيق الذي لم ينته بعد.​ودهست سيارة&nbsp;دفع رباعي مسرعة عشرات الأشخاص، من بينهم أطفال، خلال عرض بمناسبة عيد الميلاد، أمس الأحد، في مدينة واكيشا على بعد 32 كيلومترا غربي ميلووكي، بولاية ويسكونسن مما تسبب في بث الفوضى في المكان.ولم تجد السلطات ما يشير إلى صلة بين الحادث والإرهاب على الرغم من أن التحقيق ما زال في مراحله الأولى، بحسب ما قالته مصادر لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.وأشارت مصادر إنفاذ القانون للشبكة، اليوم الاثنين، إلى أن المشتبه به كان يفر من حادث آخر فيما يبدو عندما اندفعت السيارة في الطريق الذي يسلكه المشاركون في العرض.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن مع سبوتنيك.
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الشرطة الأمريكية تكشف عن اسم المتهم في عملية "دهس ويسكونسن" والتهم الموجهة إليه

20:34 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 09:51 GMT 23.11.2021)
© AFP 2021 / Jim Vondruska/Getty Imagesحادث دهس، حيث اقتحمت سيارة أحد عروض عيد الميلاد في واوكيشا في ولاية ويسكونسن، الولايات المتحدة 21 نوفمبر 2021
حادث دهس، حيث اقتحمت سيارة أحد عروض عيد الميلاد في واوكيشا في ولاية ويسكونسن، الولايات المتحدة 21 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© AFP 2021 / Jim Vondruska/Getty Images
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كشفت الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، عن اسم المتهم في عملية الدهس التي شهدتها ولاية ويسكونسن الأمريكية وأدت إلى مقتل خمسة على الأقل وإصابة نحو 40 آخرين.
وقالت الشرطة في إفادة صحيفة، مساء اليوم، إن المتهم في حادث دهس خلال عرض بمناسبة عيد الميلاد في مدينة صغيرة بالولاية أمس يدعى داريل بروكس، 39 عامًا، من ميلووكي أكبر مدن الولاية.
وأشارت الشرطة، في الإفادة التي نقلتها قناة "سكاي نيوز" إلى أنه سيُتهم بارتكاب خمس جرائم قتل عمد، مع اتهامات إضافية بناء على التحقيق الذي لم ينته بعد.
​ودهست سيارة دفع رباعي مسرعة عشرات الأشخاص، من بينهم أطفال، خلال عرض بمناسبة عيد الميلاد، أمس الأحد، في مدينة واكيشا على بعد 32 كيلومترا غربي ميلووكي، بولاية ويسكونسن مما تسبب في بث الفوضى في المكان.
ولم تجد السلطات ما يشير إلى صلة بين الحادث والإرهاب على الرغم من أن التحقيق ما زال في مراحله الأولى، بحسب ما قالته مصادر لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.
وأشارت مصادر إنفاذ القانون للشبكة، اليوم الاثنين، إلى أن المشتبه به كان يفر من حادث آخر فيما يبدو عندما اندفعت السيارة في الطريق الذي يسلكه المشاركون في العرض.
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