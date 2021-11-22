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الصين تحث الولايات المتحدة على إلغاء تجميد الأصول الأفغانية فورا
الصين تحث الولايات المتحدة على إلغاء تجميد الأصول الأفغانية فورا
دعت الصين الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إلى إلغاء تجميد الأصول الأجنبية لأفغانستان دون تأخير، مؤكدة أن العقوبات تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T13:24+0000
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بكين- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين:وأشار إلى أنه لا ينبغي استخدام الأصول المجمدة كـ"ورقة مساومة للتهديد والترهيب" ويجب إعادتها إلى أصحابها الحقيقيين في أقرب وقت ممكن.في الوقت نفسه، شدد تشاو على أنه يجب على المجتمع الدولي تعزيز تعاونه وتنسيقه لتقديم المساعدة والدعم في الوقت المناسب لأفغانستان، مضيفا أن الصين، بصفتها جارة وصديقة مخلصة لأفغانستان، تقدم المساعدة في إعادة الإعمار السلمي والتنمية الاقتصادية للبلاد.في سبتمبر/ أيلول، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن بكين قررت تقديم مساعدات عاجلة لأفغانستان بقيمة 200 مليون يوان (30.9 مليون دولار)، معظمها أغذية وسلع شتوية ولقاحات وأدوية.منذ سيطرة حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) في منتصف أغسطس/ آب، علق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المساعدات المالية التي كانت تمثل في السابق ما يقرب من 75% من الإنفاق العام لأفغانستان، في حين جمدت الولايات المتحدة مليارات الدولارات في الأصول العائدة للبنك المركزي الأفغاني.
https://arabic.sputniknews.com/20211122/الأمم-المتحدة-تدق-ناقوس-الخطر-في-أفغانستان-من-انهيار-قادم-1050771881.html
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العالم, الأخبار, الصين, حركة طالبان

الصين تحث الولايات المتحدة على إلغاء تجميد الأصول الأفغانية فورا

13:24 GMT 22.11.2021
© REUTERS / Jorge Silva الحياة المدنية في مدينة كابول، أفغانستان 15 أكتوبر 2021
الحياة المدنية في مدينة كابول، أفغانستان 15 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / Jorge Silva
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دعت الصين الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إلى إلغاء تجميد الأصول الأجنبية لأفغانستان دون تأخير، مؤكدة أن العقوبات تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
بكين- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين:
"العقوبات أحادية الجانب، وخاصة تجميد الأصول الأجنبية لأفغانستان، هي عقاب جماعي للشعب الأفغاني بأسره، يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في البلاد".
يستعد عمال الهزارة لتحميل الفحم على شاحنة بالقرب من الموقع الذي كان يقف فيه تمثال بوذا، قبل أن تدمره طالبان في مارس 2001، في مقاطعة باميان في 3 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
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وأشار إلى أنه لا ينبغي استخدام الأصول المجمدة كـ"ورقة مساومة للتهديد والترهيب" ويجب إعادتها إلى أصحابها الحقيقيين في أقرب وقت ممكن.
في الوقت نفسه، شدد تشاو على أنه يجب على المجتمع الدولي تعزيز تعاونه وتنسيقه لتقديم المساعدة والدعم في الوقت المناسب لأفغانستان، مضيفا أن الصين، بصفتها جارة وصديقة مخلصة لأفغانستان، تقدم المساعدة في إعادة الإعمار السلمي والتنمية الاقتصادية للبلاد.
في سبتمبر/ أيلول، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن بكين قررت تقديم مساعدات عاجلة لأفغانستان بقيمة 200 مليون يوان (30.9 مليون دولار)، معظمها أغذية وسلع شتوية ولقاحات وأدوية.
منذ سيطرة حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) في منتصف أغسطس/ آب، علق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المساعدات المالية التي كانت تمثل في السابق ما يقرب من 75% من الإنفاق العام لأفغانستان، في حين جمدت الولايات المتحدة مليارات الدولارات في الأصول العائدة للبنك المركزي الأفغاني.
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