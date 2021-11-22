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العاهل الأردني يؤكد لنظيره البحريني دعم جهود الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي سوريا
العاهل الأردني يؤكد لنظيره البحريني دعم جهود الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي سوريا
التقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، نظيره الأردني الملك عبد الله الثاني، في قصر الصخير. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T16:32+0000
2021-11-23T10:15+0000
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كما أكد العاهلان ضرورة العمل لوقف التدخلات الأجنبية في شؤون المنطقة، وتأثيرها على الأمن والاستقرار وشددا على أهمية التعاون بين البلدين الشقيقين لتثبيت أمن واستقرار المنطقة وحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج من أي تهديدات تؤثر في حركة التجارة العالمية.وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، حيث أكدا أهمية التنسيق بين البلدين الشقيقين، وشددا على أهمية تكثيف الجهود ومضاعفتها للوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، واعتبار السلام خياراً استراتيجياً لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل وشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.وتطرقت المباحثات إلى آخر التطورات المتعلقة بالملف السوري، إذ بيّن ملك الأردن دعم بلاده لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها.تابع أحدث أخبار سوريا اليوم عبر سبوتنيك عربي.
https://arabic.sputniknews.com/20201008/أردوغان-يوجه-رسالة-إلى-دول-الخليج-ويكشف-مصير-قواته-في-سوريا-1046766340.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

العاهل الأردني يؤكد لنظيره البحريني دعم جهود الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي سوريا

16:32 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 10:15 GMT 23.11.2021)
© REUTERS / ELIZABETH FRANTZالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يتحدث بعد أن استقبلته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في كبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن، 22 يوليو/ تموز 2021
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يتحدث بعد أن استقبلته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في كبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن، 22 يوليو/ تموز 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / ELIZABETH FRANTZ
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التقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، نظيره الأردني الملك عبد الله الثاني، في قصر الصخير.
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كما أكد العاهلان ضرورة العمل لوقف التدخلات الأجنبية في شؤون المنطقة، وتأثيرها على الأمن والاستقرار وشددا على أهمية التعاون بين البلدين الشقيقين لتثبيت أمن واستقرار المنطقة وحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج من أي تهديدات تؤثر في حركة التجارة العالمية.
وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، حيث أكدا أهمية التنسيق بين البلدين الشقيقين، وشددا على أهمية تكثيف الجهود ومضاعفتها للوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، واعتبار السلام خياراً استراتيجياً لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل وشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وتطرقت المباحثات إلى آخر التطورات المتعلقة بالملف السوري، إذ بيّن ملك الأردن دعم بلاده لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها.
تابع أحدث أخبار سوريا اليوم عبر سبوتنيك عربي.
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