https://arabic.sputniknews.com/20211122/العثور-على-7-قتلى-في-البرازيل-بعد-إطلاق-نار-مع-الشرطة-1050776976.html

العثور على 7 قتلى في البرازيل بعد إطلاق نار مع الشرطة

العثور على 7 قتلى في البرازيل بعد إطلاق نار مع الشرطة

عثر سكان في ضواحي ريو دي جانيرو على جثث سبعة أشخاص على الأقل في مستنقع، اليوم الاثنين، بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المحلية. 22.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-22T16:13+0000

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وحسب "رويترز" فقد تم العثور على الجثث بالقرب من مجمع أحياء فقيرة يسمى سالجيرو، في مدينة ساو جونكالو، وهي منطقة فقيرة تعتبر جزءًا من ثاني أكبر المدن البرازيلية ريو دي جانيرو.وقال سكان محليون لوسائل إعلام إنهم يعتقدون أنه سيتم العثور على جثث أخرى، حيث قال أحد السكان: "ألقيت جميع الجثث في غابات المنغروف وعليها آثار التعذيب. ألقيت فوق بعضها البعض. كان من الواضح أن هذه مذبحة".وتم العثور على الجثث بعد عملية في نهاية الأسبوع في المنطقة، والتي بدأت بعد وفاة ضابط شرطة أثناء دورية يوم السبت.وتشرف الكتيبة السابعة على ساو جوناكالو، التي كانت منذ فترة طويلة واحدة من أكثر الكتائب دموية في ولاية ريو.وقالت الشرطة العسكرية في بيان: "حتى الآن، تشير المعلومات الأولية إلى العثور على سبع جثث".وأكدت أنها دخلت المنطقة "لتحقيق الاستقرار" فيها بعد أعمال عنف بين عصابات المخدرات.** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك.

https://arabic.sputniknews.com/20211101/البرازيل-مصرع-9-أشخاص-إثر-انهيار-كهف-خلال-تدريب-لرجال-الإطفاء-1050588851.html

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