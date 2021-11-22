تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
القنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
https://arabic.sputniknews.com/20211122/الكرملين-يعلن-عن-لقاء-بوتين-مع-الرئيس-الفلسطيني-محمود-عباس-غدًا-في-مدينة-سوتشي--1050772096.html
الكرملين يعلن عن لقاء بوتين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي
الكرملين يعلن عن لقاء بوتين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي
أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الغد، في مدينة سوتشي الروسية. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T09:13+0000
2021-11-22T09:13+0000
روسيا
الأخبار
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048843320_0:0:3049:1725_1920x0_80_0_0_1f7f1a60876bc40fd462b02cf86eac1f.jpg
وجاء في بيان الكرملين: "تستضيف مدينة سوتشي مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة فلسطين محمود عباس يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر. سينظر القادة في قضايا تطوير التعاون الثنائي والوضع في منطقة الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار الجهود التي تبذلها روسيا من أجل تسوية فلسطينية-إسرائيلية".أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه سيناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو، في الـ23 من نوفمبر الجاري، إحياء العملية السياسية، مؤكدا ثقته في الدعم الروسي في هذا الإطار.وقال عباس في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه سيناقش والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو (في الـ23 من نوفمبر الجاري) "سبل إحياء العملية السياسية، خاصة وأن روسيا تؤمن بحل الدولتين القائم على الشرعية الدولية".وأضاف أن تلك الزيارة تأتي أيضا "بصفة روسيا أحد أطراف اللجنة الرباعية الدولية والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، ولها علاقات مميزة مع جميع الأطراف الإقليمية، وأيضا لتأثيرها الكبير على الجميع في منطقتنا".وأشار عباس إلى أنه "أعلن عن رغبته بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وفق قرارات الشرعية الدولية، لذلك نحن واثقون من الدعم الروسي لجهودنا في هذا الإطار".وتابع أنه "سيضع الجانب الروسي في صورة آخر تطورات العلاقة الفلسطينية- الإسرائيلية، وكيفية إيجاد حل سياسي يستند لقرارات الشرعية الدولية".وأضاف أن الزيارة ستتناول أيضا "سبل تعزيز العلاقات الثنائية المميزة وأواصر الصداقة التاريخية بين الشعبين والقيادتين الفلسطينية والروسية، فضلا عن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
https://arabic.sputniknews.com/20211106/محمود-عباس-يقوم-بزيارة-مرتقبة-لموسكو-نهاية-الشهرالجاري-1050633980.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048843320_0:0:3049:1917_1920x0_80_0_0_40015aacb2de49251a076f7ab0069a61.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الأخبار, العالم العربي

الكرملين يعلن عن لقاء بوتين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي

09:13 GMT 22.11.2021
© Sputnik . Iliya Pitalyev / الذهاب إلى بنك الصورالكرملين، موسكو، روسيا
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© Sputnik . Iliya Pitalyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الغد، في مدينة سوتشي الروسية.
وجاء في بيان الكرملين: "تستضيف مدينة سوتشي مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة فلسطين محمود عباس يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر. سينظر القادة في قضايا تطوير التعاون الثنائي والوضع في منطقة الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار الجهود التي تبذلها روسيا من أجل تسوية فلسطينية-إسرائيلية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2021
محمود عباس يقوم بزيارة مرتقبة لموسكو نهاية الشهر الجاري
6 نوفمبر, 09:59 GMT
أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه سيناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو، في الـ23 من نوفمبر الجاري، إحياء العملية السياسية، مؤكدا ثقته في الدعم الروسي في هذا الإطار.
وقال عباس في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه سيناقش والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو (في الـ23 من نوفمبر الجاري) "سبل إحياء العملية السياسية، خاصة وأن روسيا تؤمن بحل الدولتين القائم على الشرعية الدولية".
وأضاف أن تلك الزيارة تأتي أيضا "بصفة روسيا أحد أطراف اللجنة الرباعية الدولية والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، ولها علاقات مميزة مع جميع الأطراف الإقليمية، وأيضا لتأثيرها الكبير على الجميع في منطقتنا".
وأشار عباس إلى أنه "أعلن عن رغبته بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وفق قرارات الشرعية الدولية، لذلك نحن واثقون من الدعم الروسي لجهودنا في هذا الإطار".
وتابع أنه "سيضع الجانب الروسي في صورة آخر تطورات العلاقة الفلسطينية- الإسرائيلية، وكيفية إيجاد حل سياسي يستند لقرارات الشرعية الدولية".
وأضاف أن الزيارة ستتناول أيضا "سبل تعزيز العلاقات الثنائية المميزة وأواصر الصداقة التاريخية بين الشعبين والقيادتين الفلسطينية والروسية، فضلا عن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:25 GMTهل الحمر الوحشية بيضاء مع خطوط سوداء أم سوداء مع خطوط بيضاء؟
09:16 GMTالقنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
06:50 GMTوفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق
06:40 GMTإصابة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء عرض حلقة برنامجها "90 دقيقة"