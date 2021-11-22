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الموت يغيب الإعلامية الشابة أسماء مصطفى... آخر ما كتبته كلمات مؤثرة عن الموت وزوجها
الموت يغيب الإعلامية الشابة أسماء مصطفى... آخر ما كتبته كلمات مؤثرة عن الموت وزوجها
فقد الوسط الإعلامي المصري، اليوم الاثنين، الإعلامية الشابة أسماء مصطفى، التي توفيت بعد صراع مع مرض ‏السرطان.‏ 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T14:38+0000
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ونعى مجلس نقابة الإعلاميين الراحلة، وأشار في بيان رسمي له إلى أنها "كانت دمثة الخلق، وعرف عنها الإخلاص والتفاني في العمل حيث كانت تقدم برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، وهي زوجة الزميل النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب المصري".وشيع جثمان أسماء مصطفى، اليوم الاثنين، من مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة، عقب صلاة العصر.وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي آخر منشورات للراحلة أسماء مصطفى عبر حسابها على موقع "فيسبوك" منذ الشهر الماضي، والتي تساءلت في إحداهم عن "سر تقرب الإنسان من الله تعالى عندما يشعر بدنو أجله، كما أكدت فيه أنه لا يبقى من الإنسان بعد وفاته إلا سمعته الطيبة والمعروف والمحبة"، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية.وفي منشورها الثاني، أكدت الراحلة أسماء مصطفى أن "المرض الملعون دمرها، ولكن رغم ذلك فإن زوجها يراها أجمل امرأة في الدنيا، وأنها تشكر الله على أنه استجاب لدعائها بأن رزقها بإنسان يحبها لنفسها ولشخصها ويقدرها".وتعتبر أسماء مصطفى هي ثالث إعلامية مصرية تتوفى خلال أسبوع، بعد الإعلاميتان مها حسني وشيرين الدويك.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك
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الأخبار, مجتمع, منوعات

الموت يغيب الإعلامية الشابة أسماء مصطفى... آخر ما كتبته كلمات مؤثرة عن الموت وزوجها

14:38 GMT 22.11.2021
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHEDجنازة في مصر
جنازة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
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فقد الوسط الإعلامي المصري، اليوم الاثنين، الإعلامية الشابة أسماء مصطفى، التي توفيت بعد صراع مع مرض ‏السرطان.‏
ونعى مجلس نقابة الإعلاميين الراحلة، وأشار في بيان رسمي له إلى أنها "كانت دمثة الخلق، وعرف عنها الإخلاص والتفاني في العمل حيث كانت تقدم برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، وهي زوجة الزميل النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب المصري".
وشيع جثمان أسماء مصطفى، اليوم الاثنين، من مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة، عقب صلاة العصر.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي آخر منشورات للراحلة أسماء مصطفى عبر حسابها على موقع "فيسبوك" منذ الشهر الماضي، والتي تساءلت في إحداهم عن "سر تقرب الإنسان من الله تعالى عندما يشعر بدنو أجله، كما أكدت فيه أنه لا يبقى من الإنسان بعد وفاته إلا سمعته الطيبة والمعروف والمحبة"، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية.
وفي منشورها الثاني، أكدت الراحلة أسماء مصطفى أن "المرض الملعون دمرها، ولكن رغم ذلك فإن زوجها يراها أجمل امرأة في الدنيا، وأنها تشكر الله على أنه استجاب لدعائها بأن رزقها بإنسان يحبها لنفسها ولشخصها ويقدرها".
وتعتبر أسماء مصطفى هي ثالث إعلامية مصرية تتوفى خلال أسبوع، بعد الإعلاميتان مها حسني وشيرين الدويك.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك
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