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https://arabic.sputniknews.com/20211122/الهند-تخطط-للسحب-من-احتياطياتها-النفطية-الاستراتيجية-مع-مستهلكين-آخرين-1050776839.html
الهند تخطط للسحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية مع مستهلكين آخرين
الهند تخطط للسحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية مع مستهلكين آخرين
قالت ثلاثة مصادر حكومية لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، إن الهند تخطط للسحب من احتياطياتها الاستراتيجية من النفط بالتنسيق مع مستهلكين آخرين. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T16:05+0000
2021-11-22T16:05+0000
2021-11-23T10:19+0000
اقتصاد
الأخبار
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وجاء الطلب بعدما لم تتمكن الحكومة الأمريكية من إقناع تحالف "أوبك+" بضخ المزيد من النفط. وتجادل المجموعة التي تضم كبار منتجي النفط بأنه لا يوجد نقص في المعروض العالمي من الخام.وقالت المصادر الحكومية الهندية الثلاثة اليوم إنهم يجرون مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية.والهند هي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم ولديها حوالي 26.5 مليون برميل من الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.
https://arabic.sputniknews.com/20211117/وكالة-أمريكا-تطلب-من-الصين-واليابان-استخدام-احتياطيات-النفط-1050733977.html
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اقتصاد, الأخبار
الهند تخطط للسحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية مع مستهلكين آخرين 16:05 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 10:19 GMT 23.11.2021)
قالت ثلاثة مصادر حكومية لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، إن الهند تخطط للسحب من احتياطياتها الاستراتيجية من النفط بالتنسيق مع مستهلكين آخرين.
وجاء الطلب بعدما
لم تتمكن الحكومة الأمريكية من إقناع تحالف "أوبك+" بضخ المزيد من النفط
. وتجادل المجموعة التي تضم كبار منتجي النفط بأنه لا يوجد نقص في المعروض العالمي من الخام.
وقالت المصادر الحكومية الهندية الثلاثة اليوم إنهم يجرون مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية.
والهند هي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم ولديها حوالي 26.5 مليون برميل من الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.