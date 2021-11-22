تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
القنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
https://arabic.sputniknews.com/20211122/الولايات-المتحدة-تدرج-4-أفغانيين-على-قائمة-الإرهاب-1050777693.html
الولايات المتحدة تدرج 4 أفغانيين على قائمة الإرهاب
الولايات المتحدة تدرج 4 أفغانيين على قائمة الإرهاب
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، 4 أفغانيين على قائمة الإرهاب، بينهم عصمت الله خلوزي، الذي تم تصنيفه كطرف يسهل وصول الأموال إلى فرع تنظيم... 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T18:13+0000
2021-11-23T10:07+0000
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102952/37/1029523751_0:17:4642:2628_1920x0_80_0_0_bb124fab20705b5ab8a25f0b5d674833.jpg
وأضاف البيان أنه تم إدراج 3 أفراد آخرين هم: سلطان عزيز عزام، وسناء الله غفاري، ومولوي رجب، على قائمة الإرهابيين الدوليين.وكانت حركة "طالبان" قد سيطرت على السلطة في أفغانستان، منتصف آب/ أغسطس الماضي، وأعلنت لاحقًا عن تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد.وجاءت سيطرة الحركة بعد عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية استمرت مدة طويلة، وكانت القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) قد بدأت الانسحاب من أفغانستان، في أيار/ مايو الماضي، وتزامن ذلك مع سقوط الولايات الأفغانية في أيدي عناصر "طالبان".
https://arabic.sputniknews.com/20211117/حكومة-طالبان-فرض-واشنطن-عقوبات-على-المصرف-الأفغاني-يتعارض-مع-اتفاق-الدوحة-1050726001.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102952/37/1029523751_250:0:4098:2886_1920x0_80_0_0_59cb2e5b6e33e3e48efc776604b7329e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الأخبار

الولايات المتحدة تدرج 4 أفغانيين على قائمة الإرهاب

18:13 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 10:07 GMT 23.11.2021)
© AFP 2021 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© AFP 2021 / PAUL J. RICHARDS
تابعنا عبر
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، 4 أفغانيين على قائمة الإرهاب، بينهم عصمت الله خلوزي، الذي تم تصنيفه كطرف يسهل وصول الأموال إلى فرع تنظيم "داعش" في أفغانستان.
مدينة كابول، أفغانستان 4 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2021
حكومة طالبان: فرض واشنطن عقوبات على المصرف الأفغاني يتعارض مع اتفاق الدوحة
17 نوفمبر, 08:01 GMT
وأضاف البيان أنه تم إدراج 3 أفراد آخرين هم: سلطان عزيز عزام، وسناء الله غفاري، ومولوي رجب، على قائمة الإرهابيين الدوليين.
وكانت حركة "طالبان" قد سيطرت على السلطة في أفغانستان، منتصف آب/ أغسطس الماضي، وأعلنت لاحقًا عن تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد.
وجاءت سيطرة الحركة بعد عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية استمرت مدة طويلة، وكانت القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) قد بدأت الانسحاب من أفغانستان، في أيار/ مايو الماضي، وتزامن ذلك مع سقوط الولايات الأفغانية في أيدي عناصر "طالبان".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:25 GMTهل الحمر الوحشية بيضاء مع خطوط سوداء أم سوداء مع خطوط بيضاء؟
09:16 GMTالقنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
06:50 GMTوفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق
06:40 GMTإصابة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء عرض حلقة برنامجها "90 دقيقة"