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https://arabic.sputniknews.com/20211122/بايدن-يجدد-الثقة-في-رئيس-الاحتياطي-الفيدرالي-لأربع-سنوات-أخرى-1050776146.html
بايدن يجدد الثقة في رئيس الاحتياطي الفيدرالي لأربع سنوات أخرى
بايدن يجدد الثقة في رئيس الاحتياطي الفيدرالي لأربع سنوات أخرى
أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، ترشيح الرئيس الأمريكي جو بايدين، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لولاية أخرى مدتها أربع سنوات. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T15:10+0000
2021-11-22T15:10+0000
2021-11-22T15:10+0000
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واشنطن- سبوتنيك. كما عين الرئيس الحاكمة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد نائبة لرئيس المجلس الذي يعمل كبنك مركزي في الولايات المتحدة الأمريكية.وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض: "بشكل أساسي، إذا أردنا الاستمرار في البناء على النجاح الاقتصادي لهذا العام، فنحن بحاجة إلى الاستقرار والاستقلال في الاحتياطي الفيدرالي".وأضاف بايدن: "لدي ثقة كاملة بعد الاختبار القاسي الذي خضناه على مدى العشرين شهرا الماضية بأن الرئيس باول والدكتورة برينارد سيوفران القيادة القوية التي تحتاجها بلادنا".إذا وافق مجلس الشيوخ على اختيار بايدن، سيواصل باول قيادة جهود الاستجابة للضرر الناجم عن الوباء فيما يحارب التضخم الذي تصاعد في الأشهر الأخيرة.واجه بايدن دعوات من أعضاء تقدميين في حزبه الديمقراطي لاستبدال باول، الجمهوري، بمرشح أكثر ليبرالية مثل الحاكمة برينارد، لكن وفقا لبيان البيت الأبيض، ستعمل السيدة جنبا إلى جنب مع باول كنائبة له.
https://arabic.sputniknews.com/20211029/التضخم-في-أمريكا-يبلغ-مستوى-غير-مسبوق-منذ-عام-1991-1050572300.html
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العالم, الأخبار, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يجدد الثقة في رئيس الاحتياطي الفيدرالي لأربع سنوات أخرى
أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، ترشيح الرئيس الأمريكي جو بايدين، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لولاية أخرى مدتها أربع سنوات.
واشنطن-
سبوتنيك
. كما عين الرئيس الحاكمة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد نائبة لرئيس المجلس الذي يعمل كبنك مركزي في
الولايات المتحدة الأمريكية
.
وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض: "بشكل أساسي، إذا أردنا الاستمرار في البناء على النجاح الاقتصادي لهذا العام، فنحن بحاجة إلى الاستقرار والاستقلال في
الاحتياطي الفيدرالي
".
وأضاف بايدن: "لدي ثقة كاملة بعد الاختبار القاسي الذي خضناه على مدى العشرين شهرا الماضية بأن الرئيس باول والدكتورة برينارد سيوفران القيادة القوية التي تحتاجها بلادنا".
إذا وافق مجلس الشيوخ على اختيار بايدن، سيواصل باول قيادة جهود الاستجابة للضرر الناجم عن الوباء فيما يحارب التضخم الذي تصاعد في الأشهر الأخيرة.
واجه بايدن دعوات من أعضاء تقدميين في حزبه الديمقراطي لاستبدال باول، الجمهوري، بمرشح أكثر ليبرالية مثل الحاكمة برينارد، لكن وفقا لبيان البيت الأبيض، ستعمل السيدة جنبا إلى جنب مع باول كنائبة له.