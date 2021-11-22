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بسام كوسا يخرج عن صمته ويكشف حقيقة ترشحه لتولي منصب نقيب الفنانين في سوريا
بسام كوسا يخرج عن صمته ويكشف حقيقة ترشحه لتولي منصب نقيب الفنانين في سوريا
خرج الفنان السوري بسام كوسا، عن صمته وحسم الجدل الدائر حوله أنه أحد المرشحين البارزين لاستلام مهام نقيب الفنانين السوريين عقب وفاة الفنان زهير رمضان الذي كان... 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T20:57+0000
2021-11-23T09:41+0000
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وأكد بسام، في تعليق نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه "لن يكون نقيباً للفنانين السوريين خلافاً لما تم تداوله متمنياً النجاح والتوفيق لمن سيشغل هذا المكان".وكانت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السوريتان، قد نعت مساء الأربعاء الماضي،&nbsp;الفنان زهير رمضان الذي توفي&nbsp;عن عمر ناهز 62 عاما إثر صراع مع المرض.في سياق متصل، أعلن&nbsp;رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى الناقد الأمير أباظة وفاة زهير رمضان نقيب الفنانين السوريين عن عمر يناهز الـ 62 عامًا، بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.واشتهر الفنان زهير رمضان بشخصية "أبو جودت" (رجل الشرطة الفاسد) في مسلسل "باب الحارة" بجميع أجزائه، وشخصية "المختار" في مسلسل "ضيعة ضايعة".والراحل&nbsp;زهير رمضان&nbsp;ممثل سوري من مواليد 21 يونيو/حزيران 1959، ويشغل منصب نقيب الفنانين السوريين منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2014، وهو عضو في مجلس الشعب السوري منذ عام 2016.** تابع المزيد من&nbsp;أخبار سوريا اليوم&nbsp;على سبوتنيك
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بسام كوسا يخرج عن صمته ويكشف حقيقة ترشحه لتولي منصب نقيب الفنانين في سوريا

20:57 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 09:41 GMT 23.11.2021)
© Sputnik . MBCالفنان السوري بسام كوسا في أحد مشاهد المسلسل السوري "سوق الحرير"
الفنان السوري بسام كوسا في أحد مشاهد المسلسل السوري سوق الحرير - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© Sputnik . MBC
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خرج الفنان السوري بسام كوسا، عن صمته وحسم الجدل الدائر حوله أنه أحد المرشحين البارزين لاستلام مهام نقيب الفنانين السوريين عقب وفاة الفنان زهير رمضان الذي كان يشغل المنصب.
وأكد بسام، في تعليق نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه "لن يكون نقيباً للفنانين السوريين خلافاً لما تم تداوله متمنياً النجاح والتوفيق لمن سيشغل هذا المكان".
وكانت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السوريتان، قد نعت مساء الأربعاء الماضي، الفنان زهير رمضان الذي توفي عن عمر ناهز 62 عاما إثر صراع مع المرض.
في سياق متصل، أعلن رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى الناقد الأمير أباظة وفاة زهير رمضان نقيب الفنانين السوريين عن عمر يناهز الـ 62 عامًا، بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
واشتهر الفنان زهير رمضان بشخصية "أبو جودت" (رجل الشرطة الفاسد) في مسلسل "باب الحارة" بجميع أجزائه، وشخصية "المختار" في مسلسل "ضيعة ضايعة".
والراحل زهير رمضان ممثل سوري من مواليد 21 يونيو/حزيران 1959، ويشغل منصب نقيب الفنانين السوريين منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2014، وهو عضو في مجلس الشعب السوري منذ عام 2016.
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